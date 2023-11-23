23 ноября, 14:29

Подделки и подлинники Севрского фарфора покажут на выставке в Эрмитаже в декабре

В экспозиции будут представлены подлинные экземпляры, подделки и имитации под XVIII век, рассказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж собрал для выставки образцы подлинного Севрского фарфора и подделки под знаменитую посуду, которые появлялись в разное время по всему миру. Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, выставка откроется в рамках традиционной программы к Дню рождения музея в начале декабря.

"Будет выставка про Севр - подлинный и поддельный. О том, как на самом деле живут памятники прикладного искусства - подделки, имитации, ломаные вещи, реставрированные - целый круг. Это все очень важно, если речь идет о музее", - сказал он.

Как пояснил на пресс-конференции старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Ян Виленский, выставка строится на противопоставлении "хороших" и "плохих" вещей.

"Мы показываем очень "хорошие" фальсификации, которые делались с единственной целью - ввести в заблуждение, и есть несколько очень "грубых" вещей, которые, казалось бы, не должны вызывать никаких вопросов, но, как показывает всемирный печальный опыт, иногда и в музеях есть вещи, которые априори не являются севрскими, все равно выдаются за XVIII век. <…> Есть несколько вещей, которым не место в музейной витрине, но все, что попадает в музей, неприкосновенно. Они оказываются в каталоге с печальной задачей назидательности: как не должно быть", - сказал Виленский.

На сайте Эрмитажа сообщается, что выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана" будет проходить с 7 декабря 2023 года по 22 сентября 2024 год. Она будет состоять из нескольких разделов, в которых покажут фальсифицированные изделия, изготовленные на французских и европейских заводах, вещи "под вопросом", которые до сих пор вызывают сомнения у исследователей, а также примеры копирования изделий Севра другими производителями для совершенствования мастерства и стремления создавать изделия "не хуже" лучшей мануфактуры Европы. Для сравнения будут выставлены изделия Севрской фарфоровой мануфактуры, Императорского фарфорового завода и других мануфактур: вазы, формы сервизов, образцы посуды. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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