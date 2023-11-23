23 ноября, 14:43

На Урале создали сборник неизвестных сказок народов Свердловской области

В него вошли около 30 произведений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Онлайн-сборник малоизвестных сказок народов Свердловской области создали на Урале при поддержке президентского гранта, в него вошли порядка 30 произведений. В ближайшее время по сборнику будет также создана серия аудиокниг для детей с нарушением зрения, сообщил ТАСС главный специалист по связям с общественностью Инновационного культурного центра региона Дмитрий Коньков.

"Необходимо было найти действительно неизвестные сказки народов, проживающих в Свердловской области. А таких более ста шестидесяти. <…> Сейчас участники проекта завершают работу над созданием 14 аудиокниг проекта "Неизвестные сказки Урала", они скоро появятся в открытом доступе [на ресурсах "ЛитРес", "Дети онлайн", "Аудиокнига в Яндекс", "Аудиокниги "Клуб"]. А познакомиться с печатным вариантом уникальных произведений фольклора народов, живущих на уральской земле, можно уже сейчас, тексты размещены на сайте Инновационного культурного центра", - рассказал он.

К работе над проектом, помимо центра, подключились сотрудники четырех ведущих библиотек региона - Универсальной научной библиотеки имени Белинского, Библиотеки для детей и молодежи имени Крапивина, Межнациональной библиотеки и Специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Мамина-Сибиряка. Они помогли найти малоизвестные произведения уральского фольклора и адаптировать их специально для детской аудитории. Для озвучивания сказок был приглашен режиссер и актер Свердловского академического театра драмы, теле- и радиоведущий Александр Борисов. "В наше время сложно быть первым, в интернете можно найти любую информацию, но этот проект - об уникальных произведениях фольклора, о текстах, которые никому, кроме узких специалистов, неизвестны", - отметил Борисов.

Так любой человек может теперь познакомиться с марийскими сказками "Кокша-богатырь", "Ученый медведь", киргизскими "Лев и заяц", " Дружба-великое счастье", казахскими "Искусство Егельмана", "Каражай", еврейскими "Царь и еврей", "Мудрый мальчик", белорусскими "Не силой, а умом", "Козел - железные рога", башкирскими "Щелчок богатыря", "Теленок", чувашскими "Как река началась", "Богатырь и три орла" и многими другими.

Свердловская область является одним из самых многонациональных регионов России, на территории которого проживают представители 160 народностей. Инновационный культурный центр в Первоуральске открыли в 2016 году, он совмещает культурную и образовательную функции. Здесь проходят выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, лекции, курсы, работают кружки. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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