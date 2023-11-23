23 ноября, 14:48

В Петербурге открылась выставка оригинальных гравюр мастера XVIII века Бернара Пикара

Большинство гравюр экспонируются впервые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "Бернар Пикар - неизвестный мастер известных гравюр", посвященную 305-летию выдающегося французского художника и мастера гравюры. Как рассказала корреспонденту ТАСС замдиректора по научной работе музея Екатерина Терюкова, большинство гравюр прошли перед выставкой сложный процесс реставрации и экспонируются впервые.

"Подавляющее большинство представленных на выставке гравюр проходило сложный процесс реставрации и экспонируются впервые. Мы являемся владельцами достаточно целостной коллекции, которая заслуживает того, чтобы встретиться со своим зрителем в выставочном пространстве. Экспонируются только подлинные гравюры, поэтому выставка продолжит свою работу лишь до 12 января 2024 года", - сказала Терюкова.

По ее словам, бумага очень уязвима для света, температуры и любого антропогенного воздействия, а срок ее экспонирования по музейной инструкции ограничен тремя месяцами. Однако за это время посетители смогут посмотреть около 60 подлинных работ Пикара, в том числе и знаменитых "Кружащихся дервишей". Помимо гравюр, музей также представляет оригинальные издания, для которых они были созданы - в том числе издание "Картины, изображающие важнейшие события Ветхого и Нового Завета" 1728 года, а также "Религиозные обряды и обычаи всех народов мира" (1723-1743 годов).

"Хотя это и тиражированная продукция, но тираж в те времена всегда был ограниченным, поэтому на рынке сегодня оригинальные гравюры Пикара приобрести можно, но очень сложно, и не в России. Кроме того, каждый отпечаток отличается от другого степенью печати, ее яркостью, а также качеством - каждый уникален", - подчеркнула Терюкова.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация