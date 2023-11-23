В Петербурге открылась выставка оригинальных гравюр мастера XVIII века Бернара Пикара

Большинство гравюр экспонируются впервые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "Бернар Пикар - неизвестный мастер известных гравюр", посвященную 305-летию выдающегося французского художника и мастера гравюры. Как рассказала корреспонденту ТАСС замдиректора по научной работе музея Екатерина Терюкова, большинство гравюр прошли перед выставкой сложный процесс реставрации и экспонируются впервые.

"Подавляющее большинство представленных на выставке гравюр проходило сложный процесс реставрации и экспонируются впервые. Мы являемся владельцами достаточно целостной коллекции, которая заслуживает того, чтобы встретиться со своим зрителем в выставочном пространстве. Экспонируются только подлинные гравюры, поэтому выставка продолжит свою работу лишь до 12 января 2024 года", - сказала Терюкова.

По ее словам, бумага очень уязвима для света, температуры и любого антропогенного воздействия, а срок ее экспонирования по музейной инструкции ограничен тремя месяцами. Однако за это время посетители смогут посмотреть около 60 подлинных работ Пикара, в том числе и знаменитых "Кружащихся дервишей". Помимо гравюр, музей также представляет оригинальные издания, для которых они были созданы - в том числе издание "Картины, изображающие важнейшие события Ветхого и Нового Завета" 1728 года, а также "Религиозные обряды и обычаи всех народов мира" (1723-1743 годов).

"Хотя это и тиражированная продукция, но тираж в те времена всегда был ограниченным, поэтому на рынке сегодня оригинальные гравюры Пикара приобрести можно, но очень сложно, и не в России. Кроме того, каждый отпечаток отличается от другого степенью печати, ее яркостью, а также качеством - каждый уникален", - подчеркнула Терюкова.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.