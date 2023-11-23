23 ноября, 16:25

В Пскове на концерте к 150-летию Шаляпина впервые представили кинохронику его жизни

В мероприятии также принял участие музыкант-балалаечник Константин Абабков, который поставил общероссийский рекорд на выставке "Россия" по длительности игры на этом инструменте

ПСКОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Концерт, созданный к 150-летию со дня рождения известного русского певца Федора Шаляпина по мотивам его мемуаров, представили в четверг солисты Мариинского театра и губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцене филармонии, которая является главной концертной площадкой региона. Зрителям впервые показали специально созданную редкую кинохронику из Госфильмофонда, рассказывающую о творчестве и эпизодах личной жизни музыканта, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

"Сегодня состоялось уникальное событие в культурной жизни региона: прошел концерт-монография "Шаляпин и Я", на котором выступили солисты Мариинского театра Дмитрий Колеушко, Юрий Власов и Денис Беганский. Значимость мероприятия состоит в том, что организаторы подготовили и представили зрителям уникальную видеохронику с кадрами о Шаляпине. В частности, хроника погрузила зал в те времена, когда певец находился в Милане, выступал на концертах и отдыхал на даче с композитором Сергеем Рахманиновым. Все эти редкие материалы были найдены в архивах Госфильмофонда. В подобном формате мы рассказываем о творчестве Шаляпина впервые", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в концерте принял участие музыкант-балалаечник Константин Абабков, который поставил общероссийский рекорд на выставке "Россия" по длительности игры на этом инструменте, беспрерывное исполняя на нем различные композиции более часа.

"Атмосферу концерта-монографии "Шаляпин и Я" создали также аутентичные предметы рубежа XIX-XX веков, изображения музейных экспонатов и настоящие театральные костюмы. И конечно, важную роль играет и эксклюзивное сценическое оформление: для концерта специально созданы картины, напоминающие архитектуру вокзалов. Что крайне символично, ведь именно вокзалы являются важными локациями на жизненном пути Шаляпина", - отметила собеседница агентства.

Солисты Мариинского театра выступили в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова. Они исполнили арии знаменитых опер из репертуара Шаляпина.

"Отправной точкой при создании концерта-монографии послужили гастроли Федора Шаляпина, которые состоялись в довоенном Пскове в 1920 году. Концерт выстроен таким образом, что зрители вместе с музыкантами как бы вместе перечитывают страницы мемуаров певца. При этом воспоминания иллюстрируются музыкальными фрагментами из его репертуара. Исполнители ролей постоянно меняются местами. Каждый из них - то Шаляпин, то суровый отец, то хозяин театра, или даже просто пскович, ожидающий прибытия царь-баса на вокзал", - добавила собеседница агентства. 

Теги:
РоссияПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация