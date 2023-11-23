В Пскове на концерте к 150-летию Шаляпина впервые представили кинохронику его жизни

В мероприятии также принял участие музыкант-балалаечник Константин Абабков, который поставил общероссийский рекорд на выставке "Россия" по длительности игры на этом инструменте

ПСКОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Концерт, созданный к 150-летию со дня рождения известного русского певца Федора Шаляпина по мотивам его мемуаров, представили в четверг солисты Мариинского театра и губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцене филармонии, которая является главной концертной площадкой региона. Зрителям впервые показали специально созданную редкую кинохронику из Госфильмофонда, рассказывающую о творчестве и эпизодах личной жизни музыканта, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

"Сегодня состоялось уникальное событие в культурной жизни региона: прошел концерт-монография "Шаляпин и Я", на котором выступили солисты Мариинского театра Дмитрий Колеушко, Юрий Власов и Денис Беганский. Значимость мероприятия состоит в том, что организаторы подготовили и представили зрителям уникальную видеохронику с кадрами о Шаляпине. В частности, хроника погрузила зал в те времена, когда певец находился в Милане, выступал на концертах и отдыхал на даче с композитором Сергеем Рахманиновым. Все эти редкие материалы были найдены в архивах Госфильмофонда. В подобном формате мы рассказываем о творчестве Шаляпина впервые", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в концерте принял участие музыкант-балалаечник Константин Абабков, который поставил общероссийский рекорд на выставке "Россия" по длительности игры на этом инструменте, беспрерывное исполняя на нем различные композиции более часа.

"Атмосферу концерта-монографии "Шаляпин и Я" создали также аутентичные предметы рубежа XIX-XX веков, изображения музейных экспонатов и настоящие театральные костюмы. И конечно, важную роль играет и эксклюзивное сценическое оформление: для концерта специально созданы картины, напоминающие архитектуру вокзалов. Что крайне символично, ведь именно вокзалы являются важными локациями на жизненном пути Шаляпина", - отметила собеседница агентства.

Солисты Мариинского театра выступили в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова. Они исполнили арии знаменитых опер из репертуара Шаляпина.

"Отправной точкой при создании концерта-монографии послужили гастроли Федора Шаляпина, которые состоялись в довоенном Пскове в 1920 году. Концерт выстроен таким образом, что зрители вместе с музыкантами как бы вместе перечитывают страницы мемуаров певца. При этом воспоминания иллюстрируются музыкальными фрагментами из его репертуара. Исполнители ролей постоянно меняются местами. Каждый из них - то Шаляпин, то суровый отец, то хозяин театра, или даже просто пскович, ожидающий прибытия царь-баса на вокзал", - добавила собеседница агентства.