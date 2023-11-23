23 ноября, 18:12

В Дагестане выберут лучшего дирижера среди студентов музыкальных колледжей России

Программа конкурса рассчитана на четыре дня

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Студенты российских музыкальных колледжей и училищ поборются за звание лучшего хорового дирижера в рамках первого всероссийского конкурса имени заслуженного деятеля искусств РФ Рамазана Гаджиева, который начался в Дагестане.

"Сегодня в Дагестане был дан старт первому всероссийскому конкурсу хоровых дирижеров имени заслуженного деятеля искусств РФ Рамазана Гаджиева. Он призван выявить ярких и талантливых хоровиков, способствовать их профессиональному росту. Участниками стали студенты средних специальных учебных заведений России. В состав жюри вошли профессора ведущих творческих вузов страны", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона. Там добавили, что "конкурс связан с именем выдающегося музыканта, дирижера, педагога, который внес весомый и значимый вклад в развитие хорового и оперного искусства республики, в подготовку музыкальных кадров среднего и высшего звена".

В конкурсе будут соревноваться студенты из музыкального колледжа при Московском институте музыки имени Альфреда Шнитке, Ростовского колледжа искусств, Шахтинского музыкального колледжа, Таганрогского музыкального колледжа, а также Дербентского и Махачкалинского музыкальных училищ.

Программа конкурса рассчитана на четыре дня. Участникам представят мастер-классы по хоровому исполнительству и дирижированию. Состоятся конкурсные прослушивания, для участников будут организованы туристические экскурсии по древнему Дербенту. В завершающий, четвертый день пройдет награждение участников в зале Кумыкского театра в Махачкале.

Проект получил грантовую поддержку главы региона, а также поддержку министерства культуры республики и Махачкалинского музыкального училища имени Готфрида Гасанова. Инициатором конкурса выступила заслуженный деятель искусств региона, руководитель хора музучилища Наталья Макеева.

Рамазан Гаджиев руководил хором гостелерадио "Дагестан", а затем государственным хором республики. Знаковым событием в музыкальном творчестве дирижера было создание стереозаписей хора для гостелерадиофонда СССР. В 2000-х годах Гаджиев возглавил хор Дагестанского театра оперы и балета, а затем занимал должность художественного руководителя театра и главного дирижера. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
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