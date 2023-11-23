В Пензе показ фильма "Доктор" Артема Темникова открыл кинофестиваль "Мужская роль"

В 2023 году председателем жюри кинофестиваля стал историк кино, доктор искусствоведения Валерий Фомин

ПЕНЗА, 23 ноября. /ТАСС/. В Пензе открылся 14-ый кинофестиваль "Мужская роль" имени актера Ивана Мозжухина показом фильма "Доктор" режиссера Артема Темникова, передает корреспондент ТАСС.

"Пускепалис сначала отказался, еще не прочитав сценарий, потому что его только что назначили худруком Волковского театра, старейшего театра России. Он сказал: "Артем, я вам обещал, но, к сожалению, не могу, но пришлите на всякий случай сценарий". Я прислал. Это было вечером, а утром он меня разбудил звонком: "Артем, я буду сниматься, мне понравился сценарий, понравилась роль", - рассказал журналистам режиссер Темников.

В конкурсную программу фестиваля также вошли фильмы "Брат во всем" режиссера Александра Золотухина, "Подельники" Евгения Григорьева, "Родители строгого режима" Никиты Владимирова и "Снегирь" Бориса Хлебникова. Кроме того, зрители увидят восемь неигровых картин и анимационные фильмы. По итогам фестиваля, который продлится до 26 ноября, будут вручены четыре награды: почетный приз "Король экрана" имени Мозжухина за выдающийся вклад в российскую актерскую школу, приз за лучшую мужскую роль, приз "Надежда" лучшему молодому киноактеру и приз зрительского жюри "Джентльмен кино".

В 2023 году председателем жюри кинофестиваля стал историк кино, доктор искусствоведения Валерий Фомин. Впервые за историю "Мужской роли" часть профессионального жюри будет работать в онлайн-формате.

"Особенность фестиваля в том, что он каждый год экзаменует новое российское кино на актерские работы. <...> Зритель любит, когда [в фильме] есть герой и есть потрясающие актерские работы. Это главное ударное средство и старого советского, и нынешнего российского кино", - сказал Фомин журналистам.

Роль в картине "Доктор" стала последней киноработой актера Сергея Пускепалиса, погибшего 20 сентября 2022 года в ДТП. В фильме он сыграл психиатра, который разбирается в причинах инцидента в психоневрологическом отделении, где едва не погиб подросток.

О фестивале

Кинофестиваль "Мужская роль" проводится в Пензенской области с 2007 года. Главные призы в разные годы получали актеры Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Егор Корешков, Евгений Цыганов и другие. Как отмечают организаторы, кинофестиваль является смотром лучших работ киноактеров, позволяет увидеть и осмыслить процессы, происходящие в обществе и отечественной культуре, проследить трансформацию образа современного киногероя. Фестиваль посвящен Мозжухину (1889-1939) - уроженцу села Кондоль (сейчас входит в состав Пензенской области), одному из самых популярных русских актеров эпохи немого кино, который после эмиграции в 1920 году снимался во Франции, Германии и США.