23 ноября, 20:01
Международная выставка-форум "Россия"

Авторы из Екатеринбурга, Воронежа и Саранска стали победителями конкурса "Культура слова"

В 2023 году 766 работ представили авторы из 75 регионов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Авторы из Екатеринбурга, Саранска, Воронежа, Красноярского края и других регионов стали победителями всероссийского конкурса СМИ "Культура слова". Церемония награждения с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой прошла на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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Международная выставка-форум "Россия"

"Это люди, которые искренне знают, любят и уважают свой край. Это безумно ценно, это невероятно дорого", - сказала о лауреатах министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что с каждым годом заявок на конкурс приходит все больше, и поблагодарила журналистов, которые уделяют внимание теме культуры.

Всероссийский конкурс СМИ "Культура слова" учрежден Минкультуры РФ в 2020 году. Он посвящен реализации национального проекта "Культура". Награды получают работники культуры, журналисты, блогеры и организаторы самостоятельных проектов за вклад в освещение и популяризацию мероприятий в рамках нацпроекта. Организаторы отмечают, что конкурс направлен в том числе на поддержку и поощрение СМИ, которые занимаются популяризацией отечественной культуры.

В 2023 году на конкурс авторы из 75 регионов представили 766 работ. Победителей определили в восьми номинациях. Одна из участниц - Екатерина Ракчеева из города Чебоксары (НТРК Чувашии) - удостоена специальной премии министра культуры РФ. Как рассказала Ольга Любимова, победительница получит возможность обсудить с ведомством весь гастрольный план на следующий год и выберет, какое событие хочет осветить, куда поедет в командировку и у кого возьмет интервью.

В номинации "Лучшее интервью" победа досталась Максиму Косову, который пишет для информационного портала о культуре Красноярского края "Культура 24", его коллега по порталу Вероника Головчиц стала автором лучшей публикации в онлайн-издании. Косов рассказал, что готовился к интервью месяц, он поблагодарил Минкультуры и "людей, без которых культуры бы не было". В категории "Лучшая печатная публикация" лидером назвали Наталью Шадрину из "Областной газеты" Свердловской области, "Лучший видеосюжет" подготовила Кристина Штерн из "TV-Губерния" Воронежа. Автором лучшего фотоснимка признан Анатолий Деникин из Минкультуры Астраханской области.

В номинации "Лучший радиовыпуск" победила Ирина Колесникова из ГТРК "Мордовия" (Саранск), "Лучшая публикация в социальных медиа" - Елизавета Пахорукова и Дмитрий Мамаев из информационного агентства 1-LINE Красноярска. В категории "Лучший PR-проект в государственной сфере" награда досталась Натальи Арчаковой из комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О жюри и выставке

В жюри конкурса вошли, в частности, солистка московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова, гендиректор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияЛюбимова, Ольга БорисовнаМеждународная выставка-форум "Россия"
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