В Коми завершились вторые Арктические Дельфийские игры

Участие в соревнованиях приняли около 600 человек из 34 регионов России и зарубежья

СЫКТЫВКАР, 23 ноября. /ТАСС/. Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры завершились в Сыктывкаре шоу и гала-концертом победителей. В 10 номинациях разыграно 28 комплектов наград, передает корреспондент ТАСС.

"Для всех нас это были очень насыщенные дни с яркой творческой атмосферой и дружбой. Нам очень приятно принимать на своей земле таких талантливых увлеченных ребят со всей страны. Арктические Дельфийские игры - это не просто праздник, это ответственная работа и возможность ребятам показать себя", - сказал глава Республики Коми Владимир Уйба.

Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин объявил игры закрытыми, их огонь в виде символической Большой Медведицы был потушен. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь обратился с прошением, чтобы третьи Арктические Дельфийские игры вновь "прошли на земле Коми".

Церемонию закрытия вели заслуженный артист России Рамиль Мехдиев, артисты Национального музыкально-драматического театра Коми Ангелина Смирнова и Семен Горчаков. Церемония проходила в сопровождении симфонического оркестра Академического театра оперы и балета Коми под управлением главного дирижера Ивана Виноградова. Победители игр выступили на гала-концерте с заранее подготовленными номерами. Среди них лидировавший в номинации "Фортепиано" Михаил Соболев из Коми, победительница в номинации "Эстрадное пение" Ярослава Марамыгина из Красноярского края (категория 10-13 лет), Елизавета Лихнецкая из Новосибирской области в номинации "Скрипка" (18-25 лет) и лучший эстрадный певец Рыскелди Старбеков из Киргизии (18-25 лет).

О победителях

В номинации "Изобразительное искусство" среди участников 10-13 лет лидировали Полина Жемчужинкова и Виктория Смальскайте из Коми, среди ребят 18-25 лет - Марина Мошкина из Кировской области. В номинации "Художественные ремесла" (19-25 лет) победителями признаны Виктория Выборнова и Екатерина Станкевич из Коми. Лидировавшая в номинации "Народное пение" (14-18 лет) Яна Габура из Ямало-Ненецкого автономного округа исполнила "Колыбельную". Среди участников 19-35 лет в этой категории лидировала Кристина Колабина из Кировской области. Ансамбль "Русичи" из Новосибирской области показал казачий пляс, а лидер номинации "Народные инструменты" (18-25 лет) Иван Попов из Московской области исполнил на балалайке "Тарантеллу" из балета Валерия Гаврилина "Анюта".

Артемий Дядечко и Лев Щемелинин из Коми победили в номинации "Народные инструменты" (18-25 лет), среди ребят 10-15 лет лучшим оказался дуэт баянистов "Веселое настроение" из Пермского края. В номинации "Фотография" победили Елизавета Чернявская из Калужской области (16-19 лет) и Софья Хапина из Коми (20-24 года), в "Кулинарном искусстве" - представители Самарской области Денис Савенков (15-17 лет) и Кирилл Бондарев (18-24). Под занавес артистки ансамбля "Росинка" из Усинска Республики Коми исполнили танец "Таракан".

В ходе игр состоялись международная конференция и спецпроект "Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья", посвященные предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В свободное от состязаний время участники познакомились с выставками, культурными проектами ведущих учреждений культуры Коми.

Дельфийские игры России - это ежегодные комплексные соревнования для творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа включает соревнования по художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, способствующим выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. Первые молодежные Арктические Дельфийские игры состоялись в Сыктывкаре в ноябре 2022 года. В них приняли участие более 600 молодых талантливых людей из России и Китая. В нынешних играх соревновались около 600 ребят из 34 регионов России и зарубежья.