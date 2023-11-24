23 ноября, 21:06

В Москве открывается фестиваль нового итальянского кино

В этом году зрители смогут увидеть шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. открывается в пятницу в Москве, он пройдет в музее современного искусства "Гараж" и в Итальянском институте культуры по 3 декабря. В программу вошли шесть картин, сообщили ТАСС организаторы.

"В этом году [фестиваль] предлагает шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Все картины фестиваля в Москве - дебютные или вторые работы итальянских режиссеров <...>. Первая часть кинопоказов пройдет с 24 по 26 ноября в Лектории Музея современного искусства "Гараж", - рассказали организаторы.

Зрители смогут увидеть такие фильмы как "Аманда" Каролины Кавалли, "Спотти и я" Козимо Гомес, "С меня хватит!" Моники Дуго. После показов запланированы беседы с актерами и режиссерами картин.

Кинопоказы продолжатся в конференц-зале Итальянского института культуры в Москве с 1 по 3 декабря. Публике представят фильмы "Последняя ночь лейтенанта Аморе" Андреа Ди Стефано, "Идеальный ужин" Давиде Миннелла и "Баллада о разбитой скорлупе" Федерика Бионди. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация