В Москве открывается фестиваль нового итальянского кино

В этом году зрители смогут увидеть шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. открывается в пятницу в Москве, он пройдет в музее современного искусства "Гараж" и в Итальянском институте культуры по 3 декабря. В программу вошли шесть картин, сообщили ТАСС организаторы.

"В этом году [фестиваль] предлагает шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Все картины фестиваля в Москве - дебютные или вторые работы итальянских режиссеров <...>. Первая часть кинопоказов пройдет с 24 по 26 ноября в Лектории Музея современного искусства "Гараж", - рассказали организаторы.

Зрители смогут увидеть такие фильмы как "Аманда" Каролины Кавалли, "Спотти и я" Козимо Гомес, "С меня хватит!" Моники Дуго. После показов запланированы беседы с актерами и режиссерами картин.

Кинопоказы продолжатся в конференц-зале Итальянского института культуры в Москве с 1 по 3 декабря. Публике представят фильмы "Последняя ночь лейтенанта Аморе" Андреа Ди Стефано, "Идеальный ужин" Давиде Миннелла и "Баллада о разбитой скорлупе" Федерика Бионди.