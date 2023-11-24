23 ноября, 21:05

В Третьяковской галерее на выставке покажут работы Шагала, Бенуа и Кандинского

В экспозицию также вошли картины Казимира Малевича, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Льва Бакста

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 300 работ художников представят на выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

"Задача выставки "Герои и современники Серебряного века" - продемонстрировать стилистическую неоднородность изобразительного искусства этого периода. Бурная художественная жизнь породила множество направлений, во взаимодействии которых складывается яркий и причудливый образ эпохи. Проект рассказывает не только о главных персонажах художественной жизни обеих столиц, ставших воплощением понятия "Серебряный век", но и о незаслуженно забытых или не получивших должной известности художниках", - рассказали в пресс-службе.

В состав экспозиции вошли графические работы Александра Бенуа, Казимира Малевича, Валентина Серова, Марка Шагала, Михаила Врубеля, Василия Кандинского, Льва Бакста, Михаила Ларионова и других художников эпохи.

В первом зале экспозиции обозначены центры, вокруг которых были сосредоточены главные творческие силы: "Мир искусства", "Весы", "Скорпион", "Золотое руно". Общей чертой эпохи кураторы выставки называют образ художника в фокусе портретного изображения мастеров.

В последнем зале пространства представлена композиция Юрия Анненкова "Распятый Арлекин", где перекрещиваются несколько линий экспозиции. В этом же зале представлены "Мясник" и "Часы" Марка Шагала, "Кабан" Павла Филонова, которые объединены общей темой Первой мировой войны. 

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