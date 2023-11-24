Лауреатами Московской арт премии стали документальная опера "Аскет" и роман "Протагонист"

Призовой фонд мероприятия составил 33 млн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения IV Московской арт премии прошла вечером в пятницу в парке "Зарядье". Как рассказали ТАСС организаторы мероприятия, победителей в пяти номинациях определило голосование экспертного совета, в который вошли более 30 представителей отрасли.

Лауреатам и организаторам премии направил приветствие мэр Москвы Сергей Собянин. "В изобразительном искусстве и архитектуре, кинематографе и литературе, музыке и театре рождаются новые образы Москвы - динамичного мегаполиса, устремленного в будущее и бережно сохраняющего традиции великой русской культуры. Московская арт премия является высокой оценкой созидательной творческой работы лауреатов, которая обогащает столичное искусство", - привели его слова в оргкомитете.

Призовой фонд IV Моcковской арт премии составил 33 млн рублей. Лауреатам вручили статуэтку, созданную на основе арт-объекта Игоря Шелковского "Ваза с цветами". Ранее скульптура российского художника в рамках фестиваля "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города" стояла на площади парка "Зарядье".

В каждой из пяти номинаций - "Изобразительное искусство", "Литература", "Музыка", "Театр" и "Кино" - жюри определило по три победителя. Так, например, в изобразительном искусстве первое место получил цикл работ фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева "Реконкиста красоты", по литературе победителем стала Ася Володина с романом "Протагонист", а в музыке - проект "Акустико-пространственные миражи" Ольги Бочихиной.

В номинации "Театр" награды получили Театр им. Моссовета за спектакль Павла Пархоменко "Москва. Полный круг", постановка "Тахир и Зухра" Мурата Абулкатинова в театре "Шалом", а на первое место вышла документальная опера "Аскет" театра "Практика" об Андрее Сахарове. Художественный фильм Семена Серзина "Похожий человек" получил третий приз в номинации "Кино", второе место - у картины "Тайм-аут" Владимира Скворцова, первое - у фильма "Наводнение" Ивана Твердовского.

Гран-при присудили мультидисциплинарному проекту Богдана Сидоренко "1812", приуроченному к 200-летию Отечественной войны 1812 года, в Музее Москвы. "В нашем городе рождается огромное количество искусства. Художники, музыканты, режиссеры показывают и формируют актуальную картину жизни нашего города. Мы всегда с нетерпением ждем их новых работ. Я искренне поздравляю лауреатов четвертой премии и ждем всех на пятой Московской арт премии в следующем году", - сказал директор парка "Зарядье" Иван Демидов.

О премии

Московская арт премия организована Фондом развития современного искусства при поддержке правительства Москвы. Награда вручается за значительный вклад в развитие культуры и современного искусства, которые получили общественное признание и стали значимым событием в культурной жизни столицы. Победителей определяет экспертный совет путем голосования.

Как уточнили организаторы, в состав совета вошли, в частности, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой, режиссеры Юрий Квятковский и Евгений Писарев, председатель жюри национальной премии "Большая книга" Дмитрий Данилов, директор РОСИЗО Ольга Галактионова, директор "Москино" Наталья Мокрицкая и другие.

"На соискание IV Московской арт премии было подано рекордное количество заявок - 850. В том числе 294 картины, 66 скульптур и инсталляций, 10 полнометражных фильмов, 32 романа и повести, 23 спектакля, 17 музыкальных альбомов и произведений. И многое-многое другое. 42% заявок прислали коренные москвичи, 53% - авторы из других городов России, еще 5% номинантов - из ближнего зарубежья", - рассказали ТАСС в оргкомитете.