23 ноября, 21:13

В Российской национальной библиотеке откроют Новый камерный театр

В честь открытия покажут премьеру спектакля "Ленинградский роман", посвященного 80-летию снятия блокады города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) открывает театральную страницу своей истории - здесь даст первый спектакль Новый камерный театр под руководством режиссера Льва Рахлина. В этот день зрителей ждет премьера спектакля "Ленинградский роман" (по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат"), посвященного 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

"Библиотека сейчас - не только информационный центр, но и пространство культуры. И открытие первого в России авторского театра в библиотеке - закономерное продолжением этой традиции. Мы убеждены, что театр позволит наполнить это культурное пространство живой энергетикой, новизной и современностью образов, и это будет востребовано нашими гостями", - сказала журналистам и.о. генерального директора РНБ Ирина Нарышкина. Она добавила, что этот проект послужит развитию театральной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Спектакли будут играть в Новом здании РНБ. Для каждой постановки собирается отдельная команда. В спектаклях задействованы актеры петербургских театров, среди которых Евгений Сидихин, Вячеслав Коробицын, Анна Дразнина, Игорь Гоппиков, Мария Лысюк. С театром сотрудничает известный сценограф, народный художник России Вячеслав Окунев.

В декабрьской программе театра - спектакль "Кроткая" по рассказу Федора Достоевского. На март будущего года намечена премьера спектакля по прозе Александра Пушкина. 

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РоссияСанкт-Петербург
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