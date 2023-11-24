МАМТ покажет мировую премьеру балета "Снежная королева"

Главные партии в постановке исполнят Ксения Рыжкова, Анастасия Лименько, Иннокентий Юлдашев, Наталья Сомова и другие артисты

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представляет мировую премьеру балета "Снежная королева" в постановке художественного руководителя балетной труппы Максима Севагина. Показы пройдут 24-26 ноября на Основной сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Балет "Снежная королева" - это большая хореографическая форма, которую представит художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин. Источником вдохновения для повествовательной линии спектакля послужила одноименная сказка Ганса Христиана Андерсена, а в качестве музыкальной основы были выбраны части симфоний Петра Ильича Чайковского", - рассказали в пресс-службе.

Как создавался балет

По словам самого хореографа, "спектакль станет сказочным, атмосферным, танцевальным воплощением знаменитой истории". "Поставить это произведение было моей детской мечтой, и я вынашивал идею создания балета более 10 лет. Сказка Андерсена - невероятно благодатный материал: большое количество ярких персонажей, мотивы христианской философии, темы дороги, развития, трансформации и преображения на пути к совершенству", - поделился перед премьерой Севагин, добавив, что в качестве музыкальных источников балета выбрал фрагменты из Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского.

Дирижером-постановщиком балета выступил Федор Безносиков. "Исполнение почти целиком трех последних симфоний Чайковского в один вечер - это большой вызов, - считает Безносиков. - Ведь исполнение даже одной симфонии требует больших физических и психоэмоциональных затрат, но вместе с тем это и большое вдохновение, и радость". Он пояснил, что "эта музыка состоит из определенной классической строгости форм, фактуры и композиции, которые тем не менее сочетаются с необыкновенной теплотой, душевностью, сердечностью, бушующими чувствами и переживаниями". "Мне кажется, именно это делает эти партитуры особенными и гениальными", - поделился своим мнением дирижер.

Литературный лейтмотив сохранен автором постановки: на протяжении большей части действия Герда ищет Кая, находит его в замке Снежной королевы, после чего происходит воссоединение и возвращение героев домой.

Художником-постановщиком стала Екатерина Моченова, которая, по ее словам, через сценографическое решение акцентирует контраст между живым и мертвым мирами сказки. "История про переход Кая и Герды в мир, который по сравнению с их цветущим садом кажется мертвым, но бесконечно для них притягательным, граница между цветом и бесцветием, чувствами и разумом, любовью и рассудком", - определила свой замысел сценограф. "Чем дальше от детства, тем более холодный и неприступный мир перед ними. Декорация сделана на этом контрасте - от живых роз к их замерзшим призракам, похожим на застывший в воздухе снегопад, на замершие снежные хлопья. Замок Снежной королевы встречает Герду, ощетинившись острыми, как бритва, ледяными кристаллами, готовыми пронзить и лишить жизни все живое. Но он изначально хрупок, как хрупки иголки снежинок, как хрупка корка льда, в его форме есть этот надлом, эта нестабильность", - пояснила Моченова.

Костюмы к постановке разработала художник Юлдус Бахтиозина.

Главные партии исполнят Ксения Рыжкова, Анастасия Лименько, Иннокентий Юлдашев, Наталья Сомова, Эрика Микиртичева, Елена Соломянко, Герман Борсай, Евгений Жуков и другие артисты. "Снежная королева" - двухактный спектакль, в котором задействована вся балетная труппа театра, добавили в пресс-службе.

О хореографе

Максиму Севагину 26 лет. Он родился в 1997 году, окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. В 2016 году был принят в труппу МАМТ. В 2022 году был назначен художественным руководителем балетной труппы театра, став одним из самых молодых руководителей труппы в истории балета.