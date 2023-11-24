24 ноября, 00:03

МАМТ покажет мировую премьеру балета "Снежная королева"

Главные партии в постановке исполнят Ксения Рыжкова, Анастасия Лименько, Иннокентий Юлдашев, Наталья Сомова и другие артисты

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представляет мировую премьеру балета "Снежная королева" в постановке художественного руководителя балетной труппы Максима Севагина. Показы пройдут 24-26 ноября на Основной сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Балет "Снежная королева" - это большая хореографическая форма, которую представит художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин. Источником вдохновения для повествовательной линии спектакля послужила одноименная сказка Ганса Христиана Андерсена, а в качестве музыкальной основы были выбраны части симфоний Петра Ильича Чайковского", - рассказали в пресс-службе.

Как создавался балет

По словам самого хореографа, "спектакль станет сказочным, атмосферным, танцевальным воплощением знаменитой истории". "Поставить это произведение было моей детской мечтой, и я вынашивал идею создания балета более 10 лет. Сказка Андерсена - невероятно благодатный материал: большое количество ярких персонажей, мотивы христианской философии, темы дороги, развития, трансформации и преображения на пути к совершенству", - поделился перед премьерой Севагин, добавив, что в качестве музыкальных источников балета выбрал фрагменты из Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского.

Дирижером-постановщиком балета выступил Федор Безносиков. "Исполнение почти целиком трех последних симфоний Чайковского в один вечер - это большой вызов, - считает Безносиков. - Ведь исполнение даже одной симфонии требует больших физических и психоэмоциональных затрат, но вместе с тем это и большое вдохновение, и радость". Он пояснил, что "эта музыка состоит из определенной классической строгости форм, фактуры и композиции, которые тем не менее сочетаются с необыкновенной теплотой, душевностью, сердечностью, бушующими чувствами и переживаниями". "Мне кажется, именно это делает эти партитуры особенными и гениальными", - поделился своим мнением дирижер.

Литературный лейтмотив сохранен автором постановки: на протяжении большей части действия Герда ищет Кая, находит его в замке Снежной королевы, после чего происходит воссоединение и возвращение героев домой.

Художником-постановщиком стала Екатерина Моченова, которая, по ее словам, через сценографическое решение акцентирует контраст между живым и мертвым мирами сказки. "История про переход Кая и Герды в мир, который по сравнению с их цветущим садом кажется мертвым, но бесконечно для них притягательным, граница между цветом и бесцветием, чувствами и разумом, любовью и рассудком", - определила свой замысел сценограф. "Чем дальше от детства, тем более холодный и неприступный мир перед ними. Декорация сделана на этом контрасте - от живых роз к их замерзшим призракам, похожим на застывший в воздухе снегопад, на замершие снежные хлопья. Замок Снежной королевы встречает Герду, ощетинившись острыми, как бритва, ледяными кристаллами, готовыми пронзить и лишить жизни все живое. Но он изначально хрупок, как хрупки иголки снежинок, как хрупка корка льда, в его форме есть этот надлом, эта нестабильность", - пояснила Моченова.

Костюмы к постановке разработала художник Юлдус Бахтиозина.

Главные партии исполнят Ксения Рыжкова, Анастасия Лименько, Иннокентий Юлдашев, Наталья Сомова, Эрика Микиртичева, Елена Соломянко, Герман Борсай, Евгений Жуков и другие артисты. "Снежная королева" - двухактный спектакль, в котором задействована вся балетная труппа театра, добавили в пресс-службе.

О хореографе

Максиму Севагину 26 лет. Он родился в 1997 году, окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. В 2016 году был принят в труппу МАМТ. В 2022 году был назначен художественным руководителем балетной труппы театра, став одним из самых молодых руководителей труппы в истории балета. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация