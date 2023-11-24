В кинокластере МЕТМАШ создадут более 40 объектов для производства контента

Площадь креативного пространства составит свыше 210 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Площадь креативного пространства МЕТМАШ, создаваемого в Москве, составит более 210 тыс. кв. м, на его территории разместят 43 строения для производства контента. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Реорганизация территории МЕТМАШ, расположенной на Рязанском проспекте, недалеко от станции метро "Стахановская" началась в марте 2023 года. На площадке более 24 га строят кластер для производителей видео- и киноконтента. Его инфраструктура уже доступна для кинопроизводителей.

"По завершении строительства площадь креативного пространства МЕТМАШ составит более 210 тыс. кв. м и будет включать современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, многие из которых функционируют уже в текущий момент. Скоро на территории откроется крупнейший дом костюма и реквизита. Кроме того, на площадке разместят самый большой в столице хромакей - студию для совмещения изображений. Всего на территории будет 43 строения, которые будут использоваться для производства контента", - сказал Фурсин.

Он подчеркнул, что кластер уже стал местом сбора лучших производителей видео- и киноконтента. Там разрабатываются собственные инновационные технологии, а также происходит интеграция мировых наработок в киноотрасль. Большинство кинопроизводитей отечественного контента получили все инструменты, необходимые им для реализации творческих идей и полного цикла производства, отметил собеседник ТАСС.

"С помощью инновационного кластера столица будет обеспечена высококлассными и технологичными площадками, а уровень съемок и удобства создания кино для производителей значительно вырастет. На МЕТМАШ можно будет проводить востребованные антуражные съемки, делать тематические застройки под любые запросы кинокомпаний. Кроме того, вся система кинопроизводства будет сопровождаться удобным форматом бронирования реквизита и аренды площадок для съемок на цифровой киноплатформе, которая будет функционировать в связке с МЕТМАШ, а также другими доступными в городе местами для съемок, в том числе частными", - уточнил руководитель департамента.