Редкие полотенца с "мыльными" узорами XIX-XX веков поступили в музей Кириллова

Вышитые полотенца использовались, в частности, в обрядах

ТАСС. 24 ноября. Полотенца, подзоры и детали одежды XIX-XX веков с "мыльной" вышивкой по узорам французского парфюмера Генриха Брокара поступили в коллекцию Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области. Изделия представят в открытом фондохранилище народного искусства в отреставрированной Белозерской башне, сообщили ТАСС в музее.

"Считается, что именно Брокар в 1872 году учредил в России торговый дом, а в 1893 году создал в Москве товарищество парфюмерного производства "Брокар и ко" (известное сегодня как "Новая заря"), выпускавшее мыло и парфюмерную продукцию. Сотрудники Брокара собирали в деревнях наиболее популярные у крестьян образцы узоров для вышивки крестом. Затем эти узоры прикладывали к каждой упаковке "брокаровского" мыла", - привела пресс-служба слова гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

С "брокаровским" мылом вышивка распространилась по всей стране, самым популярным узором была французская роза. Однако в коллекции тканей музея, которая насчитывает около 5 тыс. экспонатов, этих предметов практически не было, пояснила ТАСС хранитель коллекции тканей Наталья Красильникова. По ее словам, поступившие изделия имеют научную, историческую и художественную ценность, выполнены с мастерством и художественным вкусом. Рукоделие имеет глубокие корни, вышитые полотенца использовались в многочисленных обрядах.

Образцы вышивки печатались также в альбомах, в приложениях к журналам "Нива", "Родина", "Вестник моды" и другим, а позже и в специальных сборниках образцов вышивки крестом. Эта техника была широко распространена, ее использовали для украшения полотенец, скатертей, подзоров, деталей крестьянской одежды и городской в русском стиле.

Поступившие предметы разнообразят экспозицию из ткани и дерева конца XIX - начала XX веков в Белозерской башне музея.