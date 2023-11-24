Доля отечественного кино в кассовых сборах в России выросла до 70%

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что "наша задача - отстоять место под солнцем на национальном рынке для нашего кино и анимации"

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Доля отечественного кино во всем объеме кассовых сборов кинопроката в России увеличилась до 70%, против 25% в 2019 году. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на "Российской креативной неделе - Сибирь".

"В целом, по объему кассовых сборов мы почти приблизились к рекордному 2019 году по всей денежной массе. <…> Сейчас доля российского кино не 25%, а приближается к 70%. <…> Наша задача - отстоять место под солнцем на национальном рынке для нашего кино и анимации", - сказал Новиков.

По его словам, в 2019 году был поставлен рекорд для сборов отечественного кинематографа, тогда он приблизился к 13 млрд рублей. "Сейчас год еще не кончился, заканчивается ноябрь, впереди декабрь, очень, кстати говоря, перспективный месяц, уже российское кино собрало 27 млрд рублей", - отметил Новиков. Он добавил, что были созданы условия для развития российского кинематографа - была увеличена капитализация Фонда кино, появился Институт развития интернета.

Форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске в третий раз. Впервые такое мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной их основных тем форума стало создание локальных брендов. Мероприятия форума проходят с 23 по 25 ноября в красноярском кластере "Квадрат".