24 ноября, 09:12

Филармония театра La Scala во время турне исполнит произведения Чайковского и Прокофьева

По словам представителей Филармонии, исполнить произведения русских композиторов в Чехии и Люксембурге предложил главный дирижер La Scala Риккардо Шайи

РИМ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Музыканты Филармонии миланского театра La Scala исполнят произведения Сергея Прокофьева и Петра Чайковского в Праге и в Люксембурге в мае 2024 года. За дирижерский пульт встанет главный дирижер La Scala Риккардо Шайи, а солировать будет российский пианист Александр Малофеев.

Как рассказали корреспонденту ТАСС представители Филармонии, исполнить произведения русских композиторов в Чехии и Люксембурге предложил Шайи. "Этот проект существовал с 2022 года, маэстро хотел исполнить весь репертуар Прокофьева в театре La Scala, а также во время турне, - поделились они. - Споров по поводу репертуара никогда не было. Русское наследие в симфонической музыке является частью нашей европейской идентичности, тут не может быть споров".

Всего в Европе музыканты Филармонии дадут более десятка концертов: выступления также запланированы в Швейцарии, Испании, Германии, Австрии и Словении. В репертуар, среди прочего, вошли произведения Людвига ван Бетховена, Мориса Равеля и Пьетро Масканьи. Первый концерт в рамках зарубежного турне Филармонии состоится в Лугано 16 января.

В январе 1982 года итальянский дирижер Клаудио Аббадо вместе с музыкантами La Scala основал Филармонию по образцу Венского филармонического оркестра, чтобы развивать симфонический репертуар в контексте оперных традиций театра. Впервые на зарубежные гастроли музыканты Филармонии театра La Scala отправились в 1990-х годах. С 2003 года проекты Филармонии, в частности, зарубежные турне, поддерживает один из крупнейших итальянских банков UniCredit. 

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ЧехияИталияЛюксембургРоссия
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