Фонд кино поддержит производство 10 семейных фильмов и мультфильмов

По информации организации, среди них три авторских национальных анимационных фильма

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фонд кино завершил процедуру отбора в целях оказания поддержки производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также авторских национальных анимационных фильмов. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.

Организация сообщает, что по результатам отбора к получению поддержки было утверждено семь национальных фильмов для детской и семейной аудитории и три уникальных авторских национальных анимационных фильма.

Фонд кино окажет поддержку фильмам "Карузо", "Космическая экскурсия" от создателей "Смешариков" по сценарию Сергея Лукьяненко, "Мой дикий друг", "Моя собака - космонавт" про собаку-космонавта Белку, "Пальма-2", "Письмо Деду Морозу" с Наталией Орейро, "Стальное сердце" о Соловье-разбойнике и Илье Муромце.

Также по результатам отбора поддержка будет оказана пластилиновому мультфильму "Безумная планета", анимационным фильмам "Непокой" и "Слонимский. Интерлюдия" о композиторе Сергее Слонимском.