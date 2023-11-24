Усадьбу Алексея Толстого под Брянском планируют отреставрировать в 2024 году

На эти цели направят 156 млн рублей

БРЯНСК, 24 ноября. /ТАСС/. В Брянской области в 2024 году планируют закончить реставрацию усадьбы писателя Алексея Толстого в селе Красный Рог. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков.

"Планируется начать работы по реконструкции и восстановлению объектов, расположенных на территории мемориальной усадьбы А.К. Толстого в селе "Красный Рог". Размещена закупка по реконструкции усадьбы (реконструкция парка, инженерных систем, неисторических зданий, реставрация флигеля), работы будут проводиться в 2023-2024 годах, затраты - 156 млн рублей", - сообщил Сатюков.

Реставрация будет проходить в два этапа. Начать работы планировали еще несколько лет назад, однако среди общественности длительное время велись споры о проекте реконструкции усадьбы.

Село Красный Рог расположено в 50 км. от Брянска. По данным Брянского краеведческого музея, с юных лет Толстой часто бывал в Красном Роге, а после ухода с государственной службы поселился в нем окончательно. В имении Толстой написал исторические баллады, лирические стихотворения, драмы "Царь Борис", "Посадник". В нескольких минутах ходьбы от приусадебного парка находится уникальная деревянная церковь, построенная в 1777 году, и усыпальница, в которой покоится писатель.