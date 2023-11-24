Фонд кино поддержит на возвратной основе прокат фильма "Холоп-2"

Поддержку также получит фильм "Конец славы" Марюса Вайсберга

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку проката национальных фильмов на возвратной основе. Поддержку получат картины "Конец славы" и "Холоп-2". Об этом сообщается на сайте фонда.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку на возвратной основе проката национальных фильмов, выходящих в прокат в 4-м квартале 2023 года и 1-м квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержку получат фильм "Конец славы" Марюса Вайсберга и "Холоп-2" Клима Шипенко.