24 ноября, 10:19

Фонд кино поддержит на возвратной основе прокат фильма "Холоп-2"

Поддержку также получит фильм "Конец славы" Марюса Вайсберга

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку проката национальных фильмов на возвратной основе. Поддержку получат картины "Конец славы" и "Холоп-2". Об этом сообщается на сайте фонда.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку на возвратной основе проката национальных фильмов, выходящих в прокат в 4-м квартале 2023 года и 1-м квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержку получат фильм "Конец славы" Марюса Вайсберга и "Холоп-2" Клима Шипенко. 

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