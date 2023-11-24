Дарья Мороз и Даниил Воробьев вошли в жюри фестиваля авторского кино "Зимний"

На фестивале заявлены номинации "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее визуальное решение" и "Главный приз"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский фестиваль авторского кино "Зимний" объявил состав жюри, в него вошли заслуженная артистка РФ, режиссер и продюсер Дарья Мороз, сценарист и режиссер Даниил Воробьев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Оценивать конкурсные фильмы будут кинорежиссер, продюсер и сценарист Дмитрий Давыдов, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, режиссер, шоураннер и продюсер Дарья Мороз, художник кино Сергей Февралев, а также актер, сценарист и режиссер Даниил Воробьев. Возглавит жюри кинопродюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова (Квашилава)", - рассказали в пресс-службе.

На фестивале заявлены номинации "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее визуальное решение" и "Главный приз".

Фестиваль пройдет во второй раз в Москве с 1 по 7 декабря. Площадками смотра станут "Художественный" и кинотеатры сети "Москино". Откроется событие 1 декабря в "Художественном". Гости киносмотра увидят документальный проект Алексея Германа-младшего и Елены Окопной "Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов". Показ пройдет в рамках специальной программы фестиваля "Московские премьеры". Как отмечают организаторы, задача кинофестиваля - вернуть интерес к авторскому кино, поддержать творческие поиски нового киноязыка, поддержать мастеров и молодых кинематографистов.

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