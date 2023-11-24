Герда в Стране чудес: каким получился балет "Снежная королева" в МАМТе

Сказку Андерсена "Снежная королева" на балетную сцену переносили бессчетное количество раз, при этом канонической версии в мировом репертуаре нет, и постановщики всегда получали карт-бланш. В театрах разных стран историю Кая и Герды рассказывали под музыку Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Эдварда Грига, Туомаса Кантелинена и других композиторов. В МАМТе за постановку "Снежной королевы" взялся художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин: с его подачи герои Андерсена ожили под симфонии Петра Чайковского. На предпремьерном показе побывала редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова.

Перед огромным подобием зеркала, занявшим всю ширину сцены, собираются тролли. Один из них выпрыгнул прямо из оркестровой ямы, другой выбежал из зала: казалось бы, начало в лучших традициях утренников, но Шестая ("Патетическая") симфония Чайковского звучит не по-детски — тревожно, пугающе и скорбно.

Cцена из балета "Снежная королева" © Михаил Метцель/ ТАСС

По словам 26-летнего Максима Севагина, постановка "Снежной королевы" была его давней мечтой: "Я вынашивал идею создания балета более 10 лет", — поделился артист. В подростковом возрасте он активно слушал симфонии Чайковского, и звучание некоторых отрывков рисовало в его воображении сцены из сказки Андерсена. В партитуру для спектакля вошли части из Четвертой, Пятой и Шестой симфоний. При этом их компоновкой, как и созданием либретто, занимался сам хореограф.

Тролли — в зеленых париках и трико с объемными накладками, из-за которых их тела выглядят не по-балетному объемно и бесполо, — разбивают зеркало. Теперь его осколки разлетаются по миру и разносят зло.

На сцену выплывает покрытая розами лужайка — в спектакле в целом много подвижных и небанальных декораций, которые добавляют всему происходящему магии и волшебства (также значительная часть балета сопровождается видеоинсталляциями, их создал художник Сергей Рылко). Из-за цветущих кустов, похожие на цыплят в желтых костюмах и париках, появляются Герда (Елена Соломянко) и Кай (Герман Борсай). Они беспечно играют и танцуют, то выдавая вполне академические па, то перенося движения на пол: Севагин совместил традиционную классическую хореографию с современной. Одна перетекает в другую ненавязчиво, делая язык героев более выразительным и понятным. При этом по форме балет все же ближе к классическому: есть и вариации, и "двойки-тройки-четверки", и гран-па, и адажио, и характерные номера.

Как пройти к королеве

После того как осколок зеркала попал Каю в глаз и слуги Снежной королевы (Энхмунх Оюнболд) унесли его в свое царство, начинается череда испытаний — в первую очередь для Герды. С кем только ей не предстоит встретиться, чтобы разыскать и спасти друга! Сперва ее подхватывают вихри (здесь можно увидеть очень красивые групповые поддержки), затем Герда попадает к странноватой волшебнице (Наталья Сазанова) в огромной фиолетовой шляпе, за которой не видно ее лица. Сцена в ее зачарованном саду — одна из самых живописных и сказочных: сверху, подобно занавесу, спускаются сотни цветочных гирлянд, на них, как на лианах, из-за кулис выпархивают артисты кордебалета в костюмах то ли орхидей, то ли ирисов. В этот момент кажется, будто перед нами и не Герда вовсе, а Алиса, попавшая в Страну чудес (так запросто могла бы выглядеть сцена из фильма Тима Бертона). Художником-постановщиком балета выступила Екатерина Моченова.

Cцена из балета "Снежная королева" © Михаил Метцель/ ТАСС

После девочка попадает во дворец — у всех его обитателей почему-то рыжие волосы, которые поверх черного "оперения" пробиваются даже у ворона (Дмитрий Муравинец) и вороны (Александра Дорофеева). Герда знакомится с принцем (Евгений Дубровский) и принцессой (Виталина Алсуфьева), затем с разбойниками во главе с харизматичной атаманшей. Кстати, эта партия мужская: ее виртуозно исполняет народный артист России Георги Смилевски, сорвавший на поклонах не меньше аплодисментов, чем артисты в главных партиях. Случаи, когда отрицательных героинь в балете танцуют мужчины, не редкость: злая фея Карабос в "Спящей красавице", колдунья Мэдж в "Сильфиде". Однако образ, созданный Смилевски, напоминает скорее грозную и не лишенную юмора вдову из "Тщетной предосторожности". Особенно это проявляется в дуэтах с ее дочерью — разбойницей (Ольга Сизых).

Одним из главных персонажей стал благородный северный олень, партию которого на предпоказе исполнил Артур Мкртчян. В его мягких прыжках, диковатых позах и нежном образе есть что-то от фавна из знаменитого дягилевского балета. К тому же ветвистых рогов костюм не предусматривал, а вот забавные, торчащие в стороны уши, опять же, как у фавна (например, Мистера Тумнуса в "Хрониках Нарнии") — да. Дуэты оленя с Гердой, уже обессиленной тяжелым путем (но не лишенной чистых и певучих линий Елены Соломянко), получились трогательными.

Ледяное царство

Пока Герда странствовала, Кай в стенах замка был занят вовсе не выкладыванием слова "вечность" из льдинок: он терпел издевательства от Снежной королевы и ее подданных. Обитатели ледяного королевства — абсолютное зло, но вот костюмы у них самые красивые: отделанные кристаллами, зеркальными шипами, блестками. Тем не менее лишь появляется Герда, луч света и тепла в жестоком царстве, злые силы отступают: своей смелостью и любовью девочка побеждает злые чары, Кай приходит в себя. Пока герои возвращаются домой, перед ними проносятся персонажи, которых Герда встречала на своем пути.

Cцена из балета "Снежная королева" © Михаил Метцель/ ТАСС

Финальную сцену Максим Севагин назвал "Свидание влюбленных" — мы видим повзрослевших Кая и Герду, которые понимают, что теперь их связывает не только дружба. Они встречаются в дуэте на фоне декораций современного города — небоскребы, парк. На заднике появляется фасад театра, где дают спектакль "Снежная королева". Влюбленные поднимаются по ступеням ко входу, но, кажется, на постановку пришла и заглавная героиня — ее фигура скользит по афишам. Хотя чего им бояться с такой-то Гердой.

В целом получился большой и эффектный спектакль, с качественной сценографией и первоклассной музыкой, со множеством солистов и артистов кордебалета: в постановке занята вся балетная труппа. "Снежная королева" могла бы стать достойной альтернативой "Щелкунчику", билеты на который в этом году расходятся с особым ажиотажем, однако показов в декабре и январе не планируется. Тем не менее посмотреть постановку можно будет в феврале и далее в течение сезона.

Дарья Шаталова