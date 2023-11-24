В Москве впервые сыграют оперу "Милосердие" по пьесе Николая Рериха

Опера будет поставлена в год 150-летия художника

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Оперу "Милосердие" по материалам единственной пьесы художника и общественного деятеля Николая Рериха впервые сыграют в Москве на сцене концертного зала "Зарядье" 23 марта 2024 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал музыкальный руководитель проекта "Милосердие" Михаил Татарников.

"Пьеса написана 100 лет назад, но при этом настолько актуальна сейчас - это то, что может вывести многих людей к свету. Честно говоря, такой премьеры давно не было - это будет сногсшибательное событие", - сказал Татарников, который также выступит в качестве дирижера.

Опера будет поставлена в год 150-летия Рериха, который, по словам Татарникова, сам хотел, чтобы его единственная работа в качестве драматурга нашла и свое оперное воплощение, о чем упоминал в письме к Дягилеву. Над созданием этого воплощения работал композитор, пианист, профессор Московской консерватории Александр Чайковский, который в свою очередь сообщил о том, что недавно закончил партитуру.

"Я, к своему сожалению, не знал, что Николай Рерих еще и пьесы писал. Но когда прочитал… Очень тяжелая работа для меня была. Очень интересная, но очень трудная. Позавчера я поставил точку в партитуре, и должен сказать, что я давно так не волновался - мне очень хочется, чтобы это получилось так, как я себе это представляю", - признался Чайковский.

Как подчеркнул Татарников, к опере уже есть интерес со стороны Новосибирского театра оперы и балета, а после премьеры, уверен Татарников, этот интерес будет только возрастать.

Николай Рерих (1874-1947), основатель династии художников, ученых и мыслителей, написал почти 7 тыс. картин, многие из которых выставлены в музеях и художественных галереях по всему миру. Также стал автором около 30 литературных произведений, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток - Запад" и "Сердце Азии".