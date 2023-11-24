Гран-при международного кинофестиваля "Листопад" получил российский "Портной из Бруклина"

Лучшим актером конкурса стал Сейдулла Молдаханов, сыгравший в фильме "Степь"

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Гран-при ХХIX Минского международного кинофестиваля "Листопад" получила картина российского режиссера Евгения Серова "Портной из Бруклина". Награждение победителей кинофорума и его торжественное закрытие состоялись в кинотеатре "Дом кино".

Лучшим актером конкурса игрового кино признан Сейдулла Молдаханов, сыгравший в казахстанском фильме "Степь". Приз за лучшую женскую роль получила Сабу Камар из Пакистана, снявшаяся в фильме "Камли", автор которого Сармат Султан получил награду за лучшую режиссуру. Также картина завоевала приз зрительских симпатий.

Лучшим неигровым фильмом выбрана картина "Боже! Чувствую приближение Твое" народного артиста РФ Николая Бурляева. Специальный приз конкурса получил фильм белорусского режиссера Владимира Луцкого "Лахва. Цена свободы", рассказывающий о бунте узников гетто в годы Великой Отечественной войны. Приз за лучший анимационный фильм завоевала иранская картина "В тени кипариса".

Лучшим фильмом конкурса кино для детской и юношеской аудитории "Листопадик" стал индийский "Зоопарк", приз зрительских симпатий - у российского "Кукольника" режиссера Романа Амслера. Перед началом церемонии награждения победителей кинофестиваля заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко вручил специальный приз президента республики "За гуманизм и духовность в кино" российскому режиссеру Анне Чернаковой, чья картина "Катя-Катя" участвовала в конкурсе "Листопадик".

На кинофестиваль, проходивший с 17 по 24 ноября под слоганом "Созидаем будущее", в этом году поступило рекордное количество - более 2 тыс. - заявок от кинематографистов из 107 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Среди лидеров по числу поданных обращений в этом году выделились РФ, Сирия и Китай, были также заявки от кинематографистов из Германии, Франции и с Украины. В этом году впервые показы в рамках кинофестиваля прошли в кинотеатрах во всех регионах Белоруссии. Годом ранее конкурсные и внеконкурсные фильмы демонстрировались в трех из шести областей республики. В рамках внеконкурсной программы фестиваля прошли дни российского, казахстанского, сирийского и пакистанского кино. Также состоялось заседание рабочей группы по кинематографии стран - участниц СНГ, на котором обсуждались вопросы совместного проката и кинопроизводства на территории Содружества.

Изначально фестиваль "Листопад", что с белорусского языка можно перевести и как "листопад", и как "ноябрь", был кинофорумом стран СНГ и Балтии, но со временем завоевал авторитет и в 2003 году официально приобрел статус международного. Лучшим фильмом ХХVIII кинофестиваля стала российская картина "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского.