24 ноября, 19:05

Нейросети помогли создать в Чувашии первую оперу с участием робота-артиста

Спектакль, состоящий из нескольких эпизодов на разных языках, представляет собой синтез музыки, танца, движения, архитектуры, изобразительного искусства и современных технологий

ЧЕБОКСАРЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Чувашский государственный театр оперы и балета представил оперу Рустама Сагдиева "Главный вопрос", в которой впервые участвует робот-артист, а для создания либретто частично использовались нейросети. Премьера прошла с аншлагом, сообщили ТАСС в театре.

"Театр оперы и балета "Волга Опера" решился на смелый эксперимент - создание цифровой космической оперы на основе либретто, частично сгенерированного нейросетью. Премьера спектакля, в котором впервые в истории принимает участие робот-артист, прошла с аншлагом", - отметили в театре.

Уточняется, что спектакль, состоящий из нескольких эпизодов на разных языках, представляет собой синтез музыки, танца, движения, архитектуры, изобразительного искусства и современных технологий. "Особенностью постановки стали эксклюзивные декорации и сценические костюмы артистов, специально сгенерированные нейросетью. К примеру, потребовалось возвести на сцене мифический город. <…> Интеграция мультимедийных и компьютерных технологий <…> создала совершенно новый уровень культуры, эстетики <…>, зрительского восприятия", - пояснили в театре.

Трансляция премьеры прошла в прямом эфире. "Сама опера <...> отображает тенденцию времени. <…> Один из самых главных вопросов, вызовов, которые предстоит решить человечеству, вопрос искусственного интеллекта", - сообщил в ходе трансляции балетмейстер, заслуженный работник культуры Чувашии Данил Салимбаев.

Глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова во время прямого эфира высказала мнение, что опера заставляет задуматься о влиянии технологического прогресса. "Поставлен очень интересный вопрос", - отметила министр.

Второй показ оперы "Главный вопрос" состоится 25 ноября. Спектакль стал частью программы Международного оперного фестиваля им. Михайлова, который открылся в Чебоксарах 17 ноября. 26 ноября в полдень детям представят оперу-загадку Рустама Сагдиева "Черное золото", а вечером состоится гала-концерт. 

Теги:
РоссияЧувашия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация