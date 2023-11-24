Нейросети помогли создать в Чувашии первую оперу с участием робота-артиста

Спектакль, состоящий из нескольких эпизодов на разных языках, представляет собой синтез музыки, танца, движения, архитектуры, изобразительного искусства и современных технологий

ЧЕБОКСАРЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Чувашский государственный театр оперы и балета представил оперу Рустама Сагдиева "Главный вопрос", в которой впервые участвует робот-артист, а для создания либретто частично использовались нейросети. Премьера прошла с аншлагом, сообщили ТАСС в театре.

"Театр оперы и балета "Волга Опера" решился на смелый эксперимент - создание цифровой космической оперы на основе либретто, частично сгенерированного нейросетью. Премьера спектакля, в котором впервые в истории принимает участие робот-артист, прошла с аншлагом", - отметили в театре.

Уточняется, что спектакль, состоящий из нескольких эпизодов на разных языках, представляет собой синтез музыки, танца, движения, архитектуры, изобразительного искусства и современных технологий. "Особенностью постановки стали эксклюзивные декорации и сценические костюмы артистов, специально сгенерированные нейросетью. К примеру, потребовалось возвести на сцене мифический город. <…> Интеграция мультимедийных и компьютерных технологий <…> создала совершенно новый уровень культуры, эстетики <…>, зрительского восприятия", - пояснили в театре.

Трансляция премьеры прошла в прямом эфире. "Сама опера <...> отображает тенденцию времени. <…> Один из самых главных вопросов, вызовов, которые предстоит решить человечеству, вопрос искусственного интеллекта", - сообщил в ходе трансляции балетмейстер, заслуженный работник культуры Чувашии Данил Салимбаев.

Глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова во время прямого эфира высказала мнение, что опера заставляет задуматься о влиянии технологического прогресса. "Поставлен очень интересный вопрос", - отметила министр.

Второй показ оперы "Главный вопрос" состоится 25 ноября. Спектакль стал частью программы Международного оперного фестиваля им. Михайлова, который открылся в Чебоксарах 17 ноября. 26 ноября в полдень детям представят оперу-загадку Рустама Сагдиева "Черное золото", а вечером состоится гала-концерт.