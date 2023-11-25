Мариинка трижды покажет оперу-эпопею Сергея Прокофьева "Война и мир"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр трижды покажет на своей Новой сцене эпическую оперу Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского. Это один из самых грандиозных по масштабу спектаклей театра, в котором участвуют две сотни артистов.

"В спектакле сменилось уже пять или шесть поколений певцов, и фактически каждому поколению мы давали возможность по-новому прочитать партии в этой громадной оперной партитуре. Для меня принципиально важно, чтобы в спектакле "Война и мир" появлялись молодые исполнители", - сказал журналистам Валерий Гергиев, выступивший музыкальным руководителем постановки. Под его управлением пройдут все три показа.

Главные партии исполнят Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Анна Денисова, Владислав Куприянов, Евгений Акимов, Екатерина Сергеева, Михаил Кит, Глеб Перязев, Вячеслав Васильев.

Мариинский спектакль Кончаловского - его первая оперная работа в России. Кинематографический подход к постановке сделал ее очень зрелищной: изысканные балы XIX века, бытовые и батальные сцены вопреки сценическому размаху, соизмеримому с партитурой, сменяют друг друга плавно, словно кадры на экране.

В гардеробе спектакля - тысяча исторических костюмов. Общий вес его декораций - 60 тонн. Даже при нынешних технологиях на монтаж всех конструкций ушло несколько дней.