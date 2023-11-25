24 ноября, 21:06

Эрмитаж представит в Выборге выставку о мореходстве в античную эпоху

Экспозиция состоит из 245 экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж откроет 25 ноября в выставочном центре в Выборге Ленинградской области экспозицию о развитии мореходства в античную эпоху, для которой предоставит 245 экспонатов из своих фондов. Об этом сообщается на сайте выставочного центра.

"С 25 ноября 2023 г. начнет работу новая выставка "Паруса Эллады. Мореходство в античном мире", - говорится в сообщении. Выставка, которая будет действовать до 1 апреля 2024 года, расскажет о древних судостроителях, мореплавателях и морских божествах.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, выставка в центре "Эрмитаж-Выборг" охватывает временной промежуток от VI века до н. э. до III века н. э. В нее вошли предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе античные фигурные сосуды из глины, стекла и камня, в оформлении которых использована морская тематика.

"Важной частью экспозиции являются греческие амфоры. В разных городах изготавливали амфоры своей особой традиционной формы, которая не менялась веками, и соблюдали установленный специальными законами объем. Такие амфоры становились "фирменным знаком" города-производителя. Сведения, получаемые в ходе изучения тарных амфор, а также клейм и надписей, оставшихся на ручках сосудов, позволяют представить географию торговых путей Античного мира", - отметили в пресс-службе областного правительства.

Внимания заслуживает также рыбное блюдо с краснофигурной росписью, датируемое IV веком до н. э., и другие раритеты из эрмитажной коллекции. 

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