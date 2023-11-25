24 ноября, 21:12

МХТ имени Чехова представит премьеру спектакля "Речи немых"

Роли в постановке исполнят Вероника Васант, Павел Ващилин, Мухтар-Али Мурзин, Артем Соколов и другие артисты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля режиссера Екатерины Шиховой "Речи немых" по книге Виктора Бердинских состоится в МХТ имени Чехова, сообщила пресс-служба театра.

"Я сама из маленького города. Мне всегда интересны истории простых, маленьких людей. Что касается материала, совершенно случайно попала в руки эта книга Виктора Аркадьевича Бердинских "Речи немых". Помимо прочего, мне всегда интересен документальный театр. Я в этом чувствую правду, какую-то честность", - сказала журналистам перед премьерой режиссер.

Жанр спектакля в театре определили как документальную историю. Книга Бердинских "Речи немых" создана в жанре "устной истории", он собрал монологи крестьян, которые делятся воспоминаниями о жизни, революции, колхозе и войне. "Вслушиваясь в шелест ушедших голосов, мы сможем расслышать свой собственный голос и взглянуть из сегодняшнего дня в зеркало XX века", - уверены в МХТ.

Режиссер отметила, что услышала сегодняшнее звучание в монологах простых людей, которые жили 100 лет назад, ценили жизнь и ценили малое, несмотря на все катаклизмы, которые с ними происходили. "Я чувствую, что эта вера и связь с корнями, с предками сохранилась. С актерами работали - и в них тоже есть это ощущение", - добавила Шихова.

Эскиз спектакля был создан в марте 2023 года в рамках экспериментального проекта "Артхаб". По итогам конкурса спектакль приняли в репертуар. Вместе с режиссером над постановкой работали художник Нина Антропова, художник по свету Мария Белозерцева, композитор Виталий Корбесашвили. Автором инсценировки выступила Олеся Лихачева.

В спектакле играют Вероника Васант, Павел Ващилин, Мухтар-Али Мурзин, Артем Соколов, Ксения Теплова, Илья Козырев. Премьерные показы пройдут 25 и 26 ноября на Новой сцене. 

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