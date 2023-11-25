Датский актер Мадс Миккельсен получил "Золотую звезду" кинофестиваля в Марракеше

Жюри также определит победителя среди 14 полнометражных фильмов

РАБАТ, 25 ноября. /ТАСС/. XX международный кинофестиваль начался в пятницу вечером в Марракеше. Трансляцию из Дворца конгрессов вело национальное телевидение.

На церемонии открытия состоялось чествование датского актера Мадса Миккельсена. За вклад в киноискусство он получил "Золотую звезду" из рук американского актера Уиллема Дефо.

В конкурсной программе полнометражных фильмов XX международного кинофестиваля в Марракеше принимают участие 14 картин. Российских лент среди них нет. 2 декабря жюри, возглавляемое американской актрисой театра и кино, продюсером Джессикой Честейн, определит победителя, а также лучших исполнителей мужской и женской ролей.

"На протяжении всей истории искусство служило особым средством коммуникации и привлечения внимания к социальным проблемам с целью содействия положительным изменениям", - сказала Честейн в ходе церемонии открытия смотра.

Помимо демонстрации фильмов в рамках конкурсного и внеконкурсного показов, в Марракеше состоятся встречи зрителей и журналистов с представителями киноиндустрии. Среди них - американский актер, режиссер и сценарист Мэтт Диллон, британская актриса Тильда Суинтон, датско-американский актер, художник и писатель Вигго Мортенсен, японский киносценарист и режиссер Наоми Кавасэ, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Бертран Бонелло, индийский кинорежиссер, продюсер и актер Анураг Кашьяп.

Фестиваль в Марракеше проводят с 2001 года под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI. Частыми гостями марокканского кинофестиваля становятся актеры Голливуда, европейского и российского кино.