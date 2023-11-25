25 ноября, 13:43

Даниил Спиваковский сыграет в фильме по повести Булата Окуджавы "Фронт приходит к нам"

Режиссером картины выступит Иван Орлов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Проект полнометражного фильма "Геройские маршалы" по повести Булата Окуджавы "Фронт приходит к нам" представили на Фестивале экранизаций "Читка 2.0". В актерский состав вошли Даниил Спиваковский и Кристина Блохина, рассказал режиссер картины Иван Орлов на презентации проекта.

"Сценарий написан по книге Булата Шалвовича Окуджавы "Фронт приходит к нам". В ближайшее время готов приступить к съемкам. Проект готов уже практически полностью, включая сценарий, локации, подбор актеров, команду. Это полнометражный художественный фильм, приключенческий, исторический. 90 минут хронометраж. Как вы уже поняли, для младшего и среднего школьного возраста", - рассказал режиссер. "Актерский состав - Кристина Блохина, отец одного из главных героев, лейтенант Даниил Спиваковский", - добавил он.

Художественным руководителем этого проекта согласился стать кинорежиссер Сергей Урсуляк, художником проекта станет декан художественного факультета ВГИК Валерий Архипов.

Сюжет картины разворачивается на фоне Великой Отечественной войны в августе 1941-го года под Курском. "События доходят до людей только как тревожные новости, сводки в газетах. Постоянный рост цен, исчезают какие-то продукты, медикаменты. Фронт где-то там, война где-то там, пока далеко. Этого городка война еще не коснулась. Но два главных героя - два 10-летних паренька - мечтают попасть на фронт. Они пытаются записаться в военкомате - конечно же, их никуда не пускают, только выписывают детские удостоверения геройских маршалов и просят помочь разнести повестки. У ребят настолько сильна мечта помогать Красной армии, что они устраивают полигон у себя на огороде, тренируются, делают какие-то снаряды, пытаются учиться стрелять. Мечтают в какой-то момент сбежать на фронт", - поделился режиссер.

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка 2.0" проходит 25-26 ноября на площадке "Старт хаб" на "Красном Октябре" в Москве. В состав жюри вошли продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, режиссер Жора Крыжовников, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО "Первый канал" Сергей Титинков, генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ" Тимур Вайнштейн и другие. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация