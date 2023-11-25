25 ноября, 13:41

В России планируют снять фильм о детстве Шерлока Холмса и экранизацию книги "Культ"

По словам режиссера Анастасии Денисовой, по жанру этот проект представляет из себя семейный исторический детектив

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сериал по произведению Михаила Зайцева и Сергея Белорусца "Маленький Шерлок" представили на фестивале "Читка 2.0". Проект рассказывает о детстве сыщика, сообщила на презентации проекта его режиссер Анастасия Денисова.

"Мальчик Шерлок Холмс" - это книга, написанная нашим автором Михаилом Зайцевым. Он смог отразить настроение Конан Дойла. Он единственный смог рассказать эту историю детства. <…> Я хочу сделать акцент на дружбе и на величайшем противостоянии двух бывших друзей - Шерлока Холмса и Джеймса Мориарти", - рассказала режиссер.

По словам режиссера, по жанру проект представляет из себя семейный исторический детектив. Команда пока не определилась с форматом - это может быть сериал или полнометражная картина с франшизой.

В центре сюжета мальчик Шерлок, приехавший в Россию на каникулы с друзьями и своей собакой. Он узнает, что украденное накануне на лондонском приеме королевское ожерелье оказалось в Петербурге. Его ровесник Джеймс Мориарти подставляет друга, подкинув ему украденную драгоценность.

Как отметила Денисова, в главных ролях ей хотелось бы видеть Владимира Машкова и Марию Аронову.

"Культ"

Согласно сюжету, в провинциальном приморском городе остановилась важная стройка, так как на дне котлована обнаружили древнее капище. В городе царит коррупция и алчность. Четверо школьных друзей в шутку решают провести на нем оккультный обряд. Однако это запускает цепь драматических событий.

В команду создателей проекта вошли продюсер Дмитрий Ким, автор произведения Константин Образцов, сценарист Александр Талал ("Пищеблок"), оператор-постановщик Григорий Воронов.

"Проект "Культ" - это экранизация книги Константина Образцова, которая входит в трилогию. Шесть серий по 50 минут. Возрастная категория аудитории - 18-35 лет, соотношение 50 на 50. Это мистика, хоррор", - рассказал на презентации продюсер Дмитрий Ким.

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка 2.0" проходит 25-26 ноября на площадке "Старт хаб" на "Красном Октябре" в Москве. В состав жюри вошли продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, режиссер Жора Крыжовников, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО "Первый канал" Сергей Титинков, генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ" Тимур Вайнштейн и другие. 

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