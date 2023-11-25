Умерла заслуженная артистка России Наталья Дмитриева

Ей было 78 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева умерла 25 ноября в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

"25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что актриса снялась в порядка 40 фильмах, из запоминающихся ее ролей - Варвара в фильме "Бумбараш" Николая Рашеева и Абрама Народицкого, Виктория в "Уходя, уходи" Виктора Трегубовича, Людмила в "Прогулка, достойная мужчин" Анатолия Вехотко, Елена в фильме "Невозвращенец" Сергея Снежкина.

Как сообщили в пресс-службе, Дмитриева с 1968 по 1979 год служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, затем в течение сезона 1979-1980 - в театре им. Ленсовета. В 1980 году актриса перешла в Молодежной театр на Фонтанке, где прослужила 43 года. Актриса занималась педагогической деятельностью, писала стихи и пьесы, одна из которых - "Девочка на шаре" - была поставлена в московском Театре Армена Джигарханяна.

"Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими", - написали в театре.