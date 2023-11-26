Музей Минусинска получил 14 редких предметов XVIII-XX веков

Их учреждению передал потомок сибирского купца Вильнера

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Потомок сибирского торговца Герша Вильнера передал в дар Минусинскому краеведческому музею им. Н.М. Мартьянова в Красноярском крае 14 редких предметов XVIII-XX веков. Об этом ТАСС сообщила директор музея Светлана Борисова.

"Потомок купца Герша Вильнера - Лев Борисович Волков - проживает с семьей в Санкт-Петербурге. Он подарил музею 14 предметов бытовой старины, XVIII-XX веков. Все предметы очень интересные, редкие. Среди них есть восточный медный кувшин XVIII [века] с чеканкой, кольца для салфеток для сервировки стола, очки-пенсне с золоченой дужкой XIX [века] и многое другое", - рассказала Борисова.

По ее словам, весной 2024 года музей соберет в Минусинске потомков Вильнера на выставку, посвященную купцу. "Мы издадим дополненную книгу о Герше Вильнере, а также планируем организовать выставку о нем и о всей его семье, которая очень многое сделала для Минусинска. Проект этот реализуется по гранту, который музей выиграл в 2023 году", - пояснила директор.

Вильнер (1870-1942) - минусинский купец первой гильдии, был потомком еврея, сосланного в Сибирь на поселение. Семейство Вильнеров занималось торговлей, скупкой и продажей пушнины в Минусинске, Нижнем Новгороде, Лейпциге и Лондоне. Торговал мануфактурными, галантерейными и другими товарами. У Вильнера в Минусинске был трехэтажный каменный дом. В 1917 году Вильнеры уехали в Харбин, а в 1923 году вернулись в Россию, обосновались в Ленинграде. Их дом в Минусинске был национализирован. В 1990-е годы здание было заброшено. Его реконструировали к 200-летию Минусинска, которое отмечалось летом 2023 года. Дом Вильнера относится к объектам культурного наследия регионального значения.