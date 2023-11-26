В Архангельске на выставке козуль представили космодром, северное сияние и ангелов

В экспозицию вошли работы 46 человек, из них шестеро являются народными мастерами России

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Пряничные ангелы, северное сияние, Щелкунчик и космодром "Плесецк" представили на новогодней выставке "Рождество в Козульгороде", которая открылась в музее сказочника и художника Степана Писахова в Архангельске. В 2023 году выставку козуль посвятили Северу и рождественским историям. Как рассказала ТАСС куратор выставки, методист по научно-просветительской деятельности музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Ирина Олонкина, в выставке участвуют 46 мастеров, представлено более 1 тыс. авторских пряников.

Архангельская козуля - старинный расписной силуэтный пряник. Несколько сотен лет в регионе существует традиция печь к Рождеству печенье с пряностями, обычно это фигурки козочек, петухов, оленей как символ достатка и благополучия. Пряник расписывают белой сахарной глазурью по темно-коричневому фону. Сейчас козули - традиционный архангельский сувенир.

"В этом году выставка называется "Рождество в Козульгороде", Козульгород - это собирательный образ Русского севера, протяженность которого от Арктики до Вологды. Тема выбрана так, чтобы каждый мастер мог проявить себя в том, что ему нравится, что ему ближе: пейзажи, жанровые композиции. С августа мы работали с мастерами, кто-то долго выбирал сюжет, а кто-то сразу сказал, вот, например, чета Малаховых сказали, что будут делать космодром "Плесецк" и сделали", - сказала Олонкина.

На их объемной композиции ракета на стартовой площадке и космонавты в скафандрах, которые направляются к ракете. Все это расписные пряники. Среди композиций Новодвинская крепость - первая каменная крепость России, которая находится на острове в дельте Северной Двины. Мастер, создавшая пряничную крепость, вдохновлялась не только историей, но и образами из детства.

Среди участников шесть народных мастеров России. Одна из самых известных козульщиц Архангельска Татьяна Онучина в 2023 году создала объемный пряничный храм. Его прообразом послужила деревянная шатровая церковь Рождества Христова, которую построили в Архангельске стрельцы в XVI веке. На выставке много экспонатов по литературным произведениям: персонажи "Щелкунчика", сценка из повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" с Вакулой и Солохой, изящная композиция по новелле О. Генри "Дары волхвов", шкаф, ведущий в Нарнию.

В Архангельске существовал зимний козульный промысел, пряники возили на ярмарки, в том числе в Вологду и Санкт-Петербург. В советское время козули запрещали, а на мастеров даже устраивали облавы вплоть до 1970-х годов. В 1976 году директор Архангельского музея изобразительных искусств Мая Миткевич приняла решение проводить выставки козуль, с тех пор они проходят каждый год, помогая сохранять традиционный промысел. "Важное условие, чтобы были козули вкусные, ароматные, испеченные по традиции. Для нас это очень важно, потому что мы стараемся сохранять традицию изготовления козуль, но также мы заинтересованы в том, чтобы козульное дело жило дальше и чтобы оно развивалось. Пряник очень меняется. И мы учитываем эти особенности и допускаем то, что появляются новые веяния, новые материалы, и новые направления", - пояснила куратор выставки.

Традиции и новые веяния

Классическая козуля расписывается преимущественно белой глазурью, остальные цвета обычно природных оттенков: розовый, голубой, бледно-зеленый. Но сейчас мастера могут использовать и яркие тона, и современные элементы украшения: мармелад, печенье и конфеты М&M's. "Это очень ярко, нарядно. Да, это не совсем традиционно, но почему бы и нет", - сказала Олонкина. При этом на выставке есть козули, расписанные при помощи палочек. Это очень старинная технология, которую сейчас используют немногие.

Часто над козулями работают семьями: кто-то выпекает, кто-то расписывает или делают все вместе. Например, Надежда Прокшина с дочерью Марией сделали пряничные каргопольские игрушки, а Елена и Тимофей Суворовы - большую композицию "Путь домой" про архангельский порт.

Старейшая участница 2023 года - Маргарита Рогулина, ей 88 лет. Свои работы она прислала из Санкт-Петербурга, куда несколько лет назад переехала к внуку из Архангельска. Рогулина делает козули по старинным формам, доставшимся ей от прабабки с середины XIX века. "Она прислала нам козули: оленя северного, Деда Мороза, слоника, они замечательные, расписаны только белоснежной глазурью, посыпаны сахарком, словно снежные такие", - показала Олонкина. Формы для козуль мастерица передала в дар архангельскому музею.

Выставка будет работать до второго марта 2024 года, а третьего марта в музее пройдет аукцион. Вырученные средства будут направлены в детский дом.