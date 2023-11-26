В Калининграде во Всероссийский день органа исполнили сочинения классиков

В Кафедральном соборе выступили Мансур Юсупов и Евгений Авраменко

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. XV международный фестиваль "Шедевры мировой классики" завершился в Калининграде во Всероссийский день органа. В финальном концерте фестиваля, приуроченном к этой дате, сочинения классиков исполнил дуэт музыкантов на двух органах Кафедрального собора на острове Канта, сообщила ТАСС Яна Лутченко, пресс-секретарь собора - учреждения культуры, выступающего организатором этого двухмесячного культурного марафона.

"Уникальные и поистине неисчерпаемые возможности единственного в России органного комплекса Кафедрального собора на острове Канта продемонстрировали титулярные органисты Мансур Юсупов и Евгений Авраменко", - рассказала она.

Собеседница отметила, что, хотя в любом органном концерте в соборе участвуют оба инструмента, двух музыкантов за их пультами одновременно можно увидеть нечасто. "Так что это был своеобразный подарок поклонникам органа," - сказала Лутченко.

Лауреаты международных конкурсов Юсупов и Авраменко исполнили сочинения композиторов разных стран и эпох, написанные для двух органов. Впервые в соборе прозвучала соната немецкого композитора второй половины XIX века Густава Меркеля для органного дуэта, ее музыканты сыграли в четыре руки и четыре ноги.

Концерт открыли увертюрой народного артиста России, композитора, художественного руководителя Московской филармонии, профессора Александра Чайковского. Сочинение для двух органов и литавр, созданное к 10-летию органного комплекса собора в 2018 году и посвященное художественному руководителю Кафедрального собора Вере Таривердиевой вновь прозвучало под его сводами.

В честь Всероссийского дня органа в Кафедральном соборе были организованы экскурсии к органному комплексу, где рассказали и показали, как выглядит орган изнутри, поведали историю возникновения и развития этого музыкального инструмента, достигающего размеров трехэтажного дома.

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был основан в начале XIV века. Уникальный единый органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов - большого и малого хорового. Технические данные комплекса впечатляют: 6 301 труба у большого органа и 2 224 трубы - у малого. Общее количество регистров 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и один из крупнейших в Европе. Два органа могут звучать как отдельно, так и вместе, они взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе.

В Кафедральном соборе с его органным комплексом, благодаря которому Калининград называют органной столицей России, проходят многие значимые музыкальные фестивали, конкурсы и праздники. В частности, это финал Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, Международные органные ассамблеи с приглашением известных европейских органистов, фестиваль "Орган плюс", гала-концерт всероссийской премии "Органист года" и другие масштабные события. Ежегодно в Кафедральном соборе проходит более 700 органных концертов.