Сериалы "Библиотекарь" и "Плейлист волонтера" получили награды фестиваля "Читка 2.0"

Спецпризом "Автор" с формулировкой "Первый российский блокбастер в кино и литературе" отметили писателя Сергея Лукьяненко

МОСКВА, 26 ноября. ТАСС/. Лауреатов фестиваля экранизаций и форума кино и литературы "Читка 2.0" назвали в Москве. Награды получили сериалы "Библиотекарь" и "Плейлист волонтера", фильм "Снегирь", а также писатель Сергей Лукьяненко, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

Так, спецприз "Автор" с формулировкой "Первый российский блокбастер в кино и литературе" получил писатель Сергей Лукьяненко, а за смелость выбора материала для экранизации среди сериалов наградили проект "Библиотекарь", снятого по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.

Спецприз "За смелость выбора материала для экранизации. Сериал" вручили проекту онлайн-кинотеатра Okko "Плейлист волонтера", снятому по одноименной книге писателя и волонтера Артема Ляшенко под псевдонимом Мршавко Штапич.

Награда "За смелость выбора материала для экранизации. Кино" досталась фильму режиссера Бориса Хлебникова "Снегирь". В основе сценария, написанного Хлебниковым вместе с Наталией Мещаниновой, лежит роман Георгия Владимова "Три минуты молчания". Самым интересным проектом в разработке признали "Последний день лета".

Среди самых ожидаемых проектов, по мнению профильных Telegram-каналов, награда у черной комедии "777" по книге Кирилла Рябова с Максимом Стояновым в главной роли. Самой ожидаемой экранизацией среди сериалов стали "Денискины рассказы", которые снимает внук писателя Виктора Драгунского Артемий Драгунский, а среди фильмов - трагикомедия "Танцуй, Селедка!" с Александрой Бортич и Анной Михалковой и новая экранизация романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым.

В номинации "Издательство, представившее самые перспективные литературные проекты для экранизации" награду получило издательство Like Book.

О фестивале

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка 2.0" проходит 25-26 ноября на площадке "Старт хаб" на "Красном Октябре" в Москве. В состав жюри вошли продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, режиссер Жора Крыжовников, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО "Первый канал" Сергей Титинков, генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ" Тимур Вайнштейн и другие.