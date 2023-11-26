26 ноября, 18:43

Сериалы "Библиотекарь" и "Плейлист волонтера" получили награды фестиваля "Читка 2.0"

Спецпризом "Автор" с формулировкой "Первый российский блокбастер в кино и литературе" отметили писателя Сергея Лукьяненко

МОСКВА, 26 ноября. ТАСС/. Лауреатов фестиваля экранизаций и форума кино и литературы "Читка 2.0" назвали в Москве. Награды получили сериалы "Библиотекарь" и "Плейлист волонтера", фильм "Снегирь", а также писатель Сергей Лукьяненко, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

Так, спецприз "Автор" с формулировкой "Первый российский блокбастер в кино и литературе" получил писатель Сергей Лукьяненко, а за смелость выбора материала для экранизации среди сериалов наградили проект "Библиотекарь", снятого по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.

Спецприз "За смелость выбора материала для экранизации. Сериал" вручили проекту онлайн-кинотеатра Okko "Плейлист волонтера", снятому по одноименной книге писателя и волонтера Артема Ляшенко под псевдонимом Мршавко Штапич.

Награда "За смелость выбора материала для экранизации. Кино" досталась фильму режиссера Бориса Хлебникова "Снегирь". В основе сценария, написанного Хлебниковым вместе с Наталией Мещаниновой, лежит роман Георгия Владимова "Три минуты молчания". Самым интересным проектом в разработке признали "Последний день лета".

Среди самых ожидаемых проектов, по мнению профильных Telegram-каналов, награда у черной комедии "777" по книге Кирилла Рябова с Максимом Стояновым в главной роли. Самой ожидаемой экранизацией среди сериалов стали "Денискины рассказы", которые снимает внук писателя Виктора Драгунского Артемий Драгунский, а среди фильмов - трагикомедия "Танцуй, Селедка!" с Александрой Бортич и Анной Михалковой и новая экранизация романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым.

В номинации "Издательство, представившее самые перспективные литературные проекты для экранизации" награду получило издательство Like Book.

О фестивале

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка 2.0" проходит 25-26 ноября на площадке "Старт хаб" на "Красном Октябре" в Москве. В состав жюри вошли продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, режиссер Жора Крыжовников, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО "Первый канал" Сергей Титинков, генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ" Тимур Вайнштейн и другие. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация