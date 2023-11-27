Николай Корнев даст юбилейный концерт из цикла "Антология русской хоровой музыки"

В концерте он фрагментарно соединит две литургии - Петра Чайковского и Сергея Рахманинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России хормейстер Николай Корнев встретит свое 75-летие на сцене Концертного зала Мариинского театра, где под его управлением Камерный хор Санкт-Петербурга исполнит программу из цикла "Антология русской хоровой музыки". В этом концерте он фрагментарно соединит две литургии - Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

"Наша цель - доказать, что духовная музыка в большой ее части давно уже имеет право на концертное исполнение. И она занимает большое место в нашем проекте "Антология русской хоровой музыки", который мы начали десять лет назад. Мы пытаемся охватить многовековую историю развития русской музыкальной культуры, и хорового исполнительства в частности, начиная с XVII века", - рассказал корреспонденту ТАСС Николай Корнев.

На сегодняшний день в рамках проекта записано и подготовлено к изданию уже около 2,5 тыс. произведений русских композиторов разных столетий. Для знакомства со всем этим материалом потребовалось бы шесть суток непрерывного прослушивания.

За поддержку этого проекта Николай Корнев признателен председателю Всероссийского хорового общества Валерию Гергиеву. Это уже третья программа, которую хор представляет и записывает в Концертном зале Мариинского театра. На этот раз в исполнении примут участие мариинские солисты.

Частично какие-то записи хора - а всего это 150 дисков - выложены в интернете на платформе VК в сообществе "Аудиобиблиотека русской хоровой музыки". Это подойдет для первого ознакомления. Но все же, убежден Корнев, хоровую музыку с богатством ее обертонов лучше слушать на аппаратуре высокого качества или в зале с хорошей акустикой.

Проект Камерного хора Санкт-Петербурга, входящего в состав "Петербург-концерта", поддержан городским комитетом по культуре.