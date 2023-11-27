Владимир Машков отметит свое 60-летие в театре

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Народному артисту РФ, художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову исполняется 60 лет. Как рассказал актер журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, юбилейный день рождения он отметит на работе.

"Так получилось, что у меня пойдет шестидесятый круг вокруг солнца, - сказал Машков. - Нет ничего радостнее для актера и режиссера, чем провести этот день занятым работой. У нас будет прогон спектакля, я хочу так провести этот день, чтобы сделать задел для следующего, 61-го витка".

Артист добавил, что в его день рождения "ничего особенного не будет", никаких торжеств не планируется. "Для меня это, с одной стороны, радостный день, потому что мне дали возможность жить, с другой стороны - очень тяжелый: 27 ноября 2017 года Олег Табаков (1935-2018) попал в больницу. Это день смятения чувств, я это все время ношу в себе", - сказал Машков.

О новом спектакле

Режиссер и актер напомнил, что в понедельник пройдет прогон шоу-спектакля "Атом Солнца", а премьера постановки, посвященной создателю театра Олегу Табакову, состоится 28 ноября. Автором идеи и художественным руководителем выступил Машков. У шоу-спектакля четыре режиссера - Алена Лаптева, Артур Касимов, Севастьян Смышников, Владислав Миллер.

Как говорится в аннотации, "Атом Солнца" - это шоу-спектакль о рождении таланта. Драматург Виктор Розов когда-то сказал об Олеге Табакове, что тот освещает спектакль так, будто бы проглотил Атом Солнца, то есть частицу таланта.

Главный герой спектакля - Зеркальный человек, "который приумножает талант, отражая и преломляя его, чтобы делиться не только с теми, кто на сцене, но и со зрителями".

Владимир Машков отметил, что в спектакле заняты 65 артистов разных возрастов, в нем много спецэффектов, музыки, хореографии, акробатики и магии. "Смысл спектакля - мы все хотим отразиться в чем-то, одни в детях, другие в работе, - пояснил Машков. - Артисты в спектакле показывают разные грани своего дарования, это очень важно, чтобы актер всегда находился на пике возможностей". Он напомнил, что пять лет назад в театре делали небольшую зарисовку на эту же тему. "И я думал о том, что когда-нибудь это вырастет в полноценный спектакль", - добавил режиссер.

"В каждом номере артисты либо становятся певцами, либо акробатами, либо даже тенями, либо клоунами, - продолжил Машков. - Это и есть путь артиста". Сам он появляется в спектакле только на поклонах, однако постоянно звучит его голос - актер рассказывает зрителям, как научиться видеть свой талант, как правильно распорядиться своей жизнью и что такое театр.

Из биографии Машкова

Владимир Машков - один из самых востребованных российских артистов. Окончив Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова, Машков остался верен своему учителю. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени Чехова. После кончины Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова (ТОТ), а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Не менее удачно все складывалось у артиста и с кинематографом. Благодаря таланту и фактурной внешности, Машков переиграл десятки ролей - был и вором, и банкиром, и трогательным отцом, и безжалостным убийцей. Среди самых известных фильмов с его участием - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".