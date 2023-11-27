Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России

На втором месте расположилась российская комедия "Хоккейные папы"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России, собрав 134 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 ноября.

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

На второй строчке рейтинга оказалась российская спортивная комедия "Хоккейные папы" режиссера Андрея Булатова, собравшая 58 млн рублей. Фильм рассказывает о тренере детской хоккейной команды, который вместе с отцами своих воспитанников участвует в хоккейном турнире "Ночной лиги", чтобы сохранить для детей ледовый дворец, который местный бизнесмен собирается снести для строительства торгового центра. В главных ролях снимались Анна Чиповская, Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Полина Гагарина, Даниил Вахрушев и другие.

На третьем месте в рейтинге - анимационный фильм "Большое-маленькое приключение" режиссера Жереми Дегрюсона, собравший 21,5 млн рублей. Мультфильм рассказывает об игрушечном Дон Кихоте, который отправляется на поиски друзей, похищенных из кукольного театра.

Военно-историческая драма "Наполеон" режиссера Ридли Скотта, официальный просмотр которой недоступен на территории РФ и Белоруссии, заняла третью строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ, собрав 33,9 млн рублей. Роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Бен Майлз и другие.