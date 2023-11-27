27 ноября, 03:06

Солисты Мариинского театра выступят в Улан-Удэ в честь 100-летия Бурятии

Концерт пройдет с фортепианным сопровождением в исполнении Александра Кашпурина, являющегося лауреатом международных музыкальных конкурсов и фестивалей

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Концерт с участием ведущих солистов Мариинского театра пройдет в Улан-Удэ, он будет приурочен к 100-летию Республики Бурятия. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

"30 ноября состоится культурная программа Санкт-Петербурга, подготовленная комитетом по культуре Санкт-Петербурга при поддержке Министерства культуры Бурятии, приуроченная к празднованию 100-летия образования республики. В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. СССР Г. Ц. Цыдынжапова состоится оперный концерт с участием ведущих солистов Мариинского театра", - отметили в министерстве.

В программе - произведения Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и других известных композиторов. "Выступят Юлия Сулейманова и Владислав Куприянов - лауреаты международных конкурсов вокалистов, ведущие солисты труппы Мариинского театра. Концерт пройдет с фортепианным сопровождением в исполнении Александра Кашпурина - лауреата международных музыкальных конкурсов и фестивалей, лауреата российских и международных конкурсов и фестивалей", - добавили в министерстве.

Кроме того, 30 ноября в Национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ для сотрудников музеев республики пройдет лекция, ее проведут специалисты музейно-образовательной деятельности Санкт-Петербурга - Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Жители Бурятии отмечают в 2023 году 100-летие республики. Торжественные мероприятия начались 30 мая, тогда в Театре оперы и балета в Улан-Удэ состоялось собрание общественности, прошла научная конференция "Трансграничье Востока России в модернизационных процессах XX-XXI вв." - для участия в ней в Улан-Удэ съехались представители из 34 регионов России и Монголии. Летом в столице Бурятии прошел Сурхарбан - народный праздник, посвященный 100-летию республики, 14 и 15 ноября в большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся гала-концерт "Моя Бурятия". 

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РоссияСанкт-ПетербургБурятия
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