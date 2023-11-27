27 ноября, 03:46

Артисты из Бурятии покажут в Москве национальный балет и оперу "Великая дружба"

Гастроли Бурятского театра оперы и балета продлятся с 11 до 13 декабря

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Гастроли Бурятского театра оперы и балета пройдут в Москве с 11 по 13 декабря в честь 100-летия Республики Бурятия. Жители и гости столицы смогут увидеть национальный балет "Земля веры - Баргуджин Токум" и оперу "Великая дружба", сообщила ТАСС первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.

"Национальный балет в двух действиях "Земля веры - Баргуджин Токум" в постановке известного современного хореографа Никиты Дмитриевского состоится 11 декабря на сцене Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. А 12 и 13 декабря на новой сцене Большого театра можно будет увидеть оперу "Великая дружба" - это уникальный спектакль, который сегодня идет только на бурятской сцене", - сообщила Никитина.

"Великая дружба" в постановке Владимира Рылова, художественного руководителя Бурятского государственного академического театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, - история любви джигита Муртазы и терской казачки Галины. Действие оперы происходит на Кавказе в первые годы советской власти. В балете "Земля веры - Баргуджин Тукум " показан мир шаманизма и буддизма. Главные герои - души влюбленных, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении, сюжет основан на бурятской мифологии.

"9 декабря вся труппа нашего театра отправляется в Москву - это 230 человек, повезем все декорации - проведена колоссальная подготовительная работа, декорации одного из спектаклей были адаптированы под московскую сцену, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков. - Перед нами стоит большая задача - показать свои работы. Наши постановки увидят не только обычные зрители, но и профессиональное сообщество: театральные критики, коллеги - для всех них наши спектакли интересны. Предстоящие гастроли - хорошая возможность увидеть спектакли из Бурятии".

Жители Бурятии отмечают в 2023 году 100-летие республики. Торжественные мероприятия начались 30 мая, тогда в Театре оперы и балета в Улан-Удэ состоялось собрание общественности, прошла научная конференция "Трансграничье Востока России в модернизационных процессах XX-XXI веков" - для участия в ней в Улан-Удэ съехались представители из 34 регионов России и Монголии. Летом в столице Бурятии прошел Сурхарбан - народный праздник, посвященный 100-летию республики, 14 и 15 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся гала-концерт "Моя Бурятия". 

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