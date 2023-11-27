Француженка Зои Клозюр победила на детском Евровидении

Певица набрала 228 очков, опередив исполнителей из Испании и Армении

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр, исполнившая песню Coeur, стала победительницей музыкального конкурса "Детское Евровидение". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Француженка набрала 228 очков, уверенно опередив исполнителей из Испании (201 очко) и Армении (180 очков). Выбранная ею песня Coeur собственного сочинения посвящена борьбе с притеснениями в школе. "Я надеюсь, что это изменит сознание тех, кто обижает других. Я хочу, чтобы они поняли, что мы, преследуемые, - победители", - сказала она после оглашения вердикта жюри.

Финальный концерт проходил в воскресенье вечером на сцене концертного зала "Дворец Никайя". Всего в 2023 году за победу в конкурсе соревновались молодые исполнители из 16 стран.

"Детское Евровидение" - международный телевизионный конкурс. Проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие исполнители в возрасте 9-14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз (ЕВС). Исполнители из Франции трижды оказывались на первой строчке - в 2020, 2022 и 2023 году.