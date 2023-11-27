Книга воспоминаний Цискаридзе "Мой театр. Книга вторая" выйдет 1 декабря

События новой книги охватывают период с 2003 по 2013 год

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вторая книга воспоминаний артиста балета и педагога, народного артиста РФ Николая Цискаридзе "Мой театр. Книга вторая" выйдет 1 декабря в преддверии 50-летия автора, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства АСТ.

"События второй книги охватывают период с 2003 по 2013 год, когда танцовщику, вернувшемуся на сцену после травмы, едва не стоившей жизни, пришлось вновь и вновь доказывать свое право на звание премьера ГАБТа", - говорится в сообщении.

В книгу вошли дневники артиста, которые он вел с 1984 по 2013 год. Среди героев - представители сферы искусства и спорта, в том числе Петр Пестов, Юрий Григорович, Валерий Гергиев, Майя Плисецкая, Марина Неелова, Ирина Винер-Усманова, Геннадий Хазанов, Алиса Фрейндлих. Воспоминания Цискаридзе иллюстрируют фотографии из личного архива, многие из них публикуются впервые, отметили в издательстве. Стартовый тираж второй книги составит 40 тыс. экземпляров. Новинка будет доступна в магазинах по всей России, а также в рамках ярмарки non/fictio№25.

"Несмотря ни на что, я был по-настоящему счастлив в театре. Я купался в любви зрителей всю сценическую жизнь. Разве этого недостаточно, чтобы считать себя счастливым человеком? И, кстати, в истории Большого театра я навсегда останусь его премьером, потому что звание это пожизненное, у него нет ни временного ограничения, ни приставки экс", - пишет артист.

Первая книга Цискаридзе "Мой театр" была выпущена в 2022 году. В ней он повествует о начале своей карьеры, учебе, наставниках и жизни в Большом театре до 2003 года. Суммарный тираж этого издания приближается к 80 тыс.

Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Московское академическое хореографическое училище (ныне - Московская государственная академия хореографии). В 1992 году был принят в балетную труппу Государственного академического Большого театра. С 1995 года - премьер балетной труппы. В настоящее время - исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.