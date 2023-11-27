Проект "Чистая классика - молодым талантам Донбасса" реализуют в восьми городах

Он начнется 1 декабря с мастер-классов и концертов в пяти городах Донбасса: Шахтерске, Мариуполе, Торезе, Снежном и Енакиево

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Серия мастер-классов от опытных московских музыкантов пройдет в восьми городах Донецкой и Луганской народных республик по проекту "Чистая классика - молодым талантам Донбасса". Также в этих городах будут поставлены 16 концертов классической музыки, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководитель проекта, заслуженный артист РФ Виктор Ямпольский.

"У нас восемь городов, в каждый город мы приедем дважды. Четыре города - в Донецкой [Народной] Республике, четыре - в Луганской. Проект должен завершиться в мае, - рассказал он, пояснив, что всего состоится 16 концертов. - Я считаю, что классическая музыка - неотъемлемая часть культуры и она должна быть представлена во всех регионах Российской Федерации, ее отсутствие очень негативно сказывается на состоянии общества".

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и "Русской медиагруппы". Начнется он 1 декабря с мастер-классов и концертов в пяти городах Донбасса: Шахтерске, Мариуполе, Торезе, Снежном и Енакиево. Музыканты из Москвы поделятся опытом с учащимися и педагогами музыкальных учебных заведений, в частности, покажут, как исполнять произведения Моцарта для струнных инструментов, фортепиано, флейты и вокала. Работы композитора также прозвучат на концертах.

Как уточнил Ямпольский, для организации мастер-классов и концертов были предприняты все возможные меры безопасности. Мастер-классы для юных участников Донбасса будут бесплатными.

"Этот проект, конечно, особенный, потому что речь идет об интеграции новых российских регионов в большую, великую русскую культуру. Мы очень надеемся, что через несколько лет проекты "Большую музыку - в малые города" и "Чистая классика - молодым талантам Донбасса" встретятся и образуют единый цикл проектов встречи классических и иных исполнителей с аудиторией, с детьми в музыкальных школах. Это будет цикличный проект, который с годами станет естественной частью российской культурной жизни", - сказал журналистам управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников.