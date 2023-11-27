В кинопавильоне Якутии смогут снимать фильмы российские и зарубежные компании

Построить павильон планируют в 2027 году

ТАСС, 27 ноября. Российские и зарубежные кинокомпании смогут снимать картины в кинопавильоне, который планируют построить в Якутске. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время пресс-конференции в ТАСС.

"У нас будет строиться кинопавильон полного цикла. Целый кластер у нас будет для того, чтобы не только якутское кино здесь снималось, но и в целом для дальневосточных компаний, для тех компаний из других регионов страны, которые захотят в Якутии что-то снимать, но и для зарубежных стран", - сказал Николаев, выступая в формате ВКС на пресс-конференции, посвященной проведению III Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

В декабре 2022 года Якутию признали самым креативным регионом по версии Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards).

Многофункциональный кинопавильон полного цикла планируют построить на территории 68-го квартала Якутска. Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком кинокартин и сериалов, современным арендным съемочным и осветительным оборудованием и спецавтотранспортом.

Начало строительства с учетом разработки проектно-сметной документации предполагается в середине 2025 года с завершением в 2027 году. Кинопавильон в Якутске является частью мастер-плана города, разработанного по поручению президента России Владимира Путина. Потенциальная мощность кинопавильона составит 24 фильма и сериала в год. Комплекс позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест.

В Якутии осуществляют деятельность около 50 кинокомпаний и творческих коллективов, одной из крупнейших является кинокомпания Якутии - "Сахафильм", которая была создана в 1992 году. В республике в среднем за год выпускается 12 картин, с 2011 года выпустили 100 кинокартин, а сборы в прокате якутских фильмов постоянно растут.