Первый канал покажет праздничный концерт ко Дню Героев Отечества

Отдельный блок будет посвящен чествованию героев СВО

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Первый канал 9 декабря покажет телеверсию концерта из Кремлевского дворца ко Дню Героев Отечества. Отдельный блок будет посвящен чествованию героев СВО, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Первый канал представляет телеверсию праздничного концерта из Государственного Кремлевского дворца, приуроченного к памятной дате 9 декабря - Дню Героев Отечества. У истоков традиции проведения этого концертного вечера стоял народный артист СССР Василий Лановой. Отдельный блок концерта посвящен чествованию героев СВО", - говорится в сообщении.

Концерт покажут в эфире в 18:20. В программе заявлены Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Анастасия Макеева, Александр Буйнов, а также группа "Земляне", Таисия Повалий, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Колдун и Александр Маршал. Кроме того, выступит Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, московский театр танца и песни "Калина красная", балет Аллы Духовой "Тодес" и другие.