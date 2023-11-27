Киевский театр в ремейке пьесы переименовал недалекого героя из Зеленского в Залуского

Украинские СМИ обратили внимание на созвучность новой фамилии с именем главкома ВС Украины Валерия Залужного

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Киевский Театр на Подоле сменил фамилию отрицательного персонажа в новой постановке классической пьесы "Хозяин" из-за ее совпадения с фамилией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

В оригинале сатирической пьесы Ивана Карпенко-Карого о становлении украинской буржуазии, написанной в 1900 году, есть некий эконом Зеленский, презрительно отзывающийся о подчиненных ему "холопах". В новой версии спектакля, переносящей сюжет в наше время, этот антигерой получил фамилию Залуский, при этом имена и фамилии других персонажей остались как в оригинале. Украинские СМИ в связи с этим не только задались вопросом о наличии цензуры на Украине, но и обратили внимание на созвучность новой фамилии "недалекого эконома" с именем главкома ВС Украины Валерия Залужного. При этом в самом театре от комментария по поводу переименования персонажа отказались.

О конфликте Залужного с офисом президента Украины

Ранее Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало украинское издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу действующего главы государства в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что президент проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.