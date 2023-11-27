Минкультуры поддержит почти 250 проектов в сфере кино

Среди них 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, 74 анимационных проекта, 105 неигровых картин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минкультуры России подвело итоги очной защиты кинопроектов, ведомство поддержит почти 250 из них. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Члены профильных экспертных советов составили перечень фильмов, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. Среди них 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, 74 анимационных проекта, 105 неигровых картин", - написала она в своем Telegram-канале.

Часть представленных фильмов вошла в резервный список.