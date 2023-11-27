В питчинге Минкультуры победили четыре проекта "Ленфильма"

Они получат поддержку государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Четыре проекта "Ленфильма" победили в питчинге Министерства культуры России и получат поддержку государства, сообщила пресс-служба петербургской киностудии.

"В игровом авторском кино - "Снег пригнул бамбук" (режиссер Дарья Полторацкая), совместное производство с "Марс Медиа" и Арменией", - отметили на студии. Это лирическая ретро-комедия об армяно-русской семье, которая планирует перебраться на Курилы в 1991 году, думая, что острова скоро перейдут к Японии и таким образом они станут гражданами этой страны.

В категории игровых дебютов был отобран проект "Ганди молчал по субботам" (режиссер Юрий Зайцев) - драма о 16-летнем мальчике, который пытается отомстить разводящимся родителям и приводит в дом бездомную женщину из подземного перехода.

Также поддержку получит неигровой полнометражный фильм "Человек из космоса" о советском кинорежиссере Павле Клушанцеве (режиссер Ксения Охапкина), а в неигровых дебютах - подростковая документальная драма "Пасха все равно будет" (режиссер Яна Рейнсон), рассказывающая об учащихся московского православного училища сестер милосердия.

"Нельзя не сказать и об успехах выпускников "Ленфильм-дебюта". В секции игровых дебютов финансирование получил проект "Северная станция" Сергея Овечко - история о бывшей студентке биофака, которой предлагают выступить с обвинениями преподавателя в домогательствах", - добавили на киностудии.

Кроме того, в резерв Минкультуры попал проект Ники Горбушиной "Теплица" - драмеди о друзьях детства, которые после нескольких лет разлуки встречаются в родном городе и пытаются понять, кто они и почему так и не повзрослели.