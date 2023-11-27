В Минкульте Воронежской области объяснили увольнение худрука Камерного театра

По словам министра культуры региона Марии Мазур, Михаила Бычкова уволили из-за отношения к СВО

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Воронежской области Мария Мазур назвала негативное отношение к специальной военной операции причиной увольнения художественного руководителя Камерного театра в Воронеже Михаила Бычкова, который создал его 30 лет назад и все это время являлся его руководителем. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства культуры региона.

"Глава государственного театра [Бычков] фактически высказался против политики Российской Федерации, за счет которой работал более 20 лет и на средства которой развивал Камерный театр и различные фестивали. Но за все это время Михаил Владимирович не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 км от Воронежа событиям. За этот период местные власти и жители отправили на фронт различную помощь на миллиарды рублей, наши бойцы отдали сотни жизней за свободу России, в соседних с нашей областью регионах от атак со стороны Украины погибли десятки гражданских лиц, а мнение художественного руководителя не поменялось. Он жил в мире без СВО", - цитирует пресс-служба Мазур.

Об увольнении Бычкова 21 ноября сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. 23 ноября труппа обратилась в администрацию президента России, Минкультуры России и к воронежскому губернатору Александру Гусеву с просьбой восстановить в должности Бычкова, который создал театр в 1993 году и возглавлял его на протяжении 30 лет. А 24 ноября три ведущие актрисы Камерного театра в Воронеже - Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина - в знак протеста против увольнения Бычкова заявили, что покидают труппу.

По данным пресс-службы министерства культуры региона, Мария Мазур в обращении отметила, что Бычков на прощальной встрече с коллективом театра якобы подчеркнул, что 24 февраля 2022 года с другими ведущими деятелями российского театра подписал письмо с призывом остановить военные действия. Мазур также призвала опытных актеров Камерного театра успокоить коллектив и выстроить отношения с новым руководством.